Pistolet nagle wypalił! Alarm w komendzie policji w Działdowie

Do zdarzenia doszło w czwartek rano w komendzie w Działdowie.

Podczas pobierania broni służbowej padł niekontrolowany strzał.

Sprawę bada prokuratura i policyjni kontrolerzy z Olsztyna.

Broń wypaliła w komendzie

Do incydentu doszło w czwartek rano na terenie Komendy Powiatowej Policji w Działdowie. Jak przekazała warmińsko-mazurska policja, podczas pobierania broni służbowej przez funkcjonariuszkę doszło do niekontrolowanego wystrzału. Pocisk został oddany w kierunku podłogi. W chwili zdarzenia w pomieszczeniu znajdowali się policjanci, jednak nikt nie odniósł obrażeń.

Trwa postępowanie wyjaśniające

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podkom. Tomasz Markowski poinformował, że obecnie wyjaśniane są wszystkie okoliczności zdarzenia. O incydencie został zawiadomiony prokurator. Na miejscu pracują również funkcjonariusze Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którzy sprawdzają przebieg i przyczyny zdarzenia.

Niezależnie od działań prokuratury i policyjnych kontrolerów własne czynności wszczął także komendant powiatowy policji w Działdowie. Śledczy będą ustalać, w jaki sposób doszło do wystrzału i czy podczas pobierania broni zostały zachowane wszystkie obowiązujące procedury.

Ukryta kamera na komendzie