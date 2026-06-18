Pistolet nagle wypalił! Alarm w komendzie policji w Działdowie

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-06-18 12:50

Niebezpieczny incydent w Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie. Podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę doszło do niekontrolowanego wystrzału. Pocisk trafił w podłogę budynku. Na szczęście nikt nie został ranny.

Radiowóz policyjny z włączonymi sygnałami świetlnymi, otoczony biało-czerwoną taśmą zabezpieczającą, z widocznym napisem „POLICJA” na pierwszym planie, co symbolizuje trwające dochodzenie po incydencie w Działdowie opisanym na naszym portalu.
Autor: Fotodax/ Shutterstock
  • Do zdarzenia doszło w czwartek rano w komendzie w Działdowie.
  • Podczas pobierania broni służbowej padł niekontrolowany strzał.
  • Sprawę bada prokuratura i policyjni kontrolerzy z Olsztyna.

Broń wypaliła w komendzie

Do incydentu doszło w czwartek rano na terenie Komendy Powiatowej Policji w Działdowie. Jak przekazała warmińsko-mazurska policja, podczas pobierania broni służbowej przez funkcjonariuszkę doszło do niekontrolowanego wystrzału. Pocisk został oddany w kierunku podłogi. W chwili zdarzenia w pomieszczeniu znajdowali się policjanci, jednak nikt nie odniósł obrażeń.

Trwa postępowanie wyjaśniające

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podkom. Tomasz Markowski poinformował, że obecnie wyjaśniane są wszystkie okoliczności zdarzenia. O incydencie został zawiadomiony prokurator. Na miejscu pracują również funkcjonariusze Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którzy sprawdzają przebieg i przyczyny zdarzenia.

Niezależnie od działań prokuratury i policyjnych kontrolerów własne czynności wszczął także komendant powiatowy policji w Działdowie. Śledczy będą ustalać, w jaki sposób doszło do wystrzału i czy podczas pobierania broni zostały zachowane wszystkie obowiązujące procedury.

Ukryta kamera na komendzie

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