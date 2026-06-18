Wielki finał trasy "Hołd dla Joki" w stolicy. Na scenie Fokus, Rahim, O.S.T.R. i czołówka polskiego rapu

Po niezwykle poruszającym występie w katowickim Spodku, kultowa grupa polskiej sceny rapowej – Kaliber 44 – wyruszyła w swoją pożegnalną trasę koncertową. Jej absolutnym zwieńczeniem będzie widowisko w Warszawie, w pełni dedykowane pamięci Joki, współzałożyciela zespołu i twórcy wielu niezapomnianych wersów, które na stałe wpisały się w kanon tego gatunku.

Hołd dla legendy Kaliber 44

Joka zapisał się w pamięci jako jeden z najbardziej wyrazistych twórców w historii polskiego hip-hopu. Jego oryginalny styl, ostre teksty oraz unikalny flow stały się inspiracją dla kolejnych pokoleń zarówno słuchaczy, jak i samych muzyków. Organizatorzy wydarzenia zaznaczają, że warszawski finał nie ograniczy się tylko do sentymentalnych wspomnień, lecz przerodzi się w wielkie święto muzyki i całej kultury hip-hopowej.

– Wasza reakcja po koncercie w Spodku pokazała nam jedno: to nie może być jednorazowy moment. Chcemy wspólnie z Wami oddać hołd Joce i raz jeszcze poczuć siłę tych tekstów na żywo – powiedział Abradab.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Wielki finał trasy „Hołd dla Joki” w Warszawie. Na scenie Fokus, Rahim, O.S.T.R. i plejada gwiazd polskiego hip-hopu

Kto wystąpi na Letniej Scenie Progresji?

Stołeczny koncert to gwarancja obecności ścisłej czołówki polskiej sceny rapowej. Przed warszawską publicznością wystąpią między innymi Rahim i Fokus z legendarnej Paktofoniki, a także O.S.T.R. oraz Wojtas ze Wzgórza Ya-Pa 3. Ponadto na scenie pojawią się Baku Baku Skład, Gutek, CNE, WSZ, DJ Feel-X, DJ 600 Volt, DJ EPROM, Kleszcz, K2 i wielu innych artystów trwale związanych z historią polskiego hip-hopu.

Zgromadzeni fani będą mogli usłyszeć kultowe przeboje zespołu Kaliber 44, a obok nich zabrzmią również kawałki, w których znalazły się legendarne zwrotki Joki nagrane z innymi artystami z branży.

Gdzie kupić bilety na finał trasy "Hołd dla Joki"?

Finałowy koncert zaplanowano na 20 czerwca 2026 roku na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Wejściówki na to wyjątkowe wydarzenie są już dostępne w oficjalnej sprzedaży za pośrednictwem znanych serwisów, takich jak eBilet, Biletyna oraz Eventim. W przypadku koncertu w stolicy, bilety można nabyć również korzystając z platform Going i Ticketclub.

Z myślą o młodszych fanach rapu, organizatorzy przygotowali specjalną pulę biletów ulgowych dla osób poniżej 18. roku życia, przy czym wstęp na teren imprezy jest możliwy dla osób od 12. roku życia.

Jako dodatkową atrakcję zaplanowano rozgrzewkę w formie freestyle'u z udziałem samej publiczności, która wystartuje jeszcze przed rozpoczęciem głównego punktu programu.

Zwieńczenie trasy „Hołd dla Joki” to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń na hip-hopowej mapie 2026 roku. Dla ogromnej rzeszy fanów będzie to wręcz unikalna szansa, by po raz kolejny wspólnie doświadczyć muzyki, która ukształtowała niejedno pokolenie w naszym kraju. Wydarzenie to swoim patronatem medialnym objęło Radio ESKA.