Marcin Bosak z "M jak Miłość" pokazał swoją bliznę po operacji: "Do Matrixa mógłby bez castingu". Aktor miał nowotwór

Dyplomowanym aktorem Marcin Bosak został w 2003 roku, już wcześniej jednak zaczął grać, głównie w teatrze i na małym ekranie. Przełomem dla jego kariery i ogólnopolskiej rozpoznawalności była rola w kultowym serialu M jak miłość, w którym wciela się w postać Kamila Gryca.

Po odejściu z serialu aktor pojawiał się w głośnych produkcjach, jak Tylko mnie kochaj, Ciacho, W ciemności, Pokot Polityka oraz serialach: Tajemnica twierdzy szyfrów, Londyńczycy, Kruk. Szepty słychać po zmroku, Chyłka, Rojst '97, Zatoka szpiegów czy ostatnio Ołowiane dzieci. Kilka lat temu zaś powrócił do obsady M jak miłość.

Aktor nie opowiada zbyt często publicznie o swoim życiu prywatnym, jednak już kilka lat temu zdecydował się zdradzić, że w kluczowym momencie jego kariery i w ważnej chwili życiowej, gdy oczekiwał narodzin pierwszego syna, zdiagnozowano u niego poważną chorobę.

Marcin Bosak opowiedział o tym także teraz, goszcząc w talk show "Mellina", którego prowadzącym jest Marcin Meller. Wyznał on, że w 2006 roku, gdy nie miał jeszcze nawet 30 lat, zdiagnozowano u niego guza rdzenia kręgowego, czyli typ nowotworu glejowego. Jak opowiedział aktor, jego umiejscowienie sprawiło, że wielu lekarzy nie chciało się podjąć operacji, obawiając się jej niepowodzenia. Bosak szerzej wspomniał o tym, że w tak trudnym momencie życia chwytał się różnych metod leczenia, także tych nieco mniej konwencjonalnych. Aktor zdradził, że otrzymał także duże wsparcie, także kolegów po fachu, chociażby Marcina Dorocińskiego, który dokumenty jego choroby przekazał do lekarzy w Stanach Zjednoczonych.

Ostatecznie Bosak przeszedł operację w Belgii. Po niej jednak przez pewien czas znajdował się w śpiączce, po wybudzeniu z której musiał przejść bardzo intensywną rehabilitację i na nowo nauczyć się chodzić. Aktor nie ukrywa także, że jego ręce nie są na równi sprawne - choć jest on praworęczny, to właśnie tę rękę ma znacząco osłabioną, przez co musi podpisywać się dużymi literami.

Artyście udało się wrócić niemal w pełni do formy, nie ukrywa on dziś, że duży wpływ miał na to fakt, iż od dziecka trenował sport - najpierw akrobatykę sportową, a ostatecznie karate. W dziedzinie tej Bosak posiada brązowy pas.

W "Mellinie" aktor opowiedział także o wizycie już u polskiego lekarza, który nie mógł wyjść z podziwu nad jakością przeprowadzanego u niego zabiegu. Pamiątką po nim jest spora blizna, którą Marcin Bosak... pokazał w programie zaciekawionego prowadzącemu! Ta ma kilkanaście centymetrów i jak mówi aktor śmiejąc się, mówiło się, że dzięki jej lokalizacji do kultowego filmu Matrix mógłby się dostać praktycznie bez castingu!

