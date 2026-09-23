Natasza Urbańska zmaga się z nowotworem i nadal pracuje. Znajomi proszą, by zwolniła. "Wszystko inne poczeka"

Natasza Urbańska opowiedziała o diagnozie. Zmaga się z nowotworem

Natasza Urbańska od dawna obecna jest w polskim show-biznesie. Jako nastolatka związała się z teatrem muzycznym Studio Buffo i szybko udowodniła, że ma wszystko, co potrzebne do zrobienia kariery - urodę, talent i charyzmę. Obecnie jest jedną z najbardziej zapracowanych polskich gwiazd. Od początku swojej kariery nie pozwala sobie na dłuższe przerwy.

Piosenkarka pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła świętowanie 30-lecia kariery artystycznej. Niedawno Natasza Urbańska zmuszona była odwołać część nadchodzących koncertów. W środowe popołudnie w poruszającym oświadczeniu poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Obecnie jest w trakcie leczenia onkologicznego.

Zdiagnozowano u mnie nowotwór. Jestem w trakcie leczenia onkologicznego. Moi bliscy, lekarze, którzy mnie prowadzą - wszyscy jesteśmy dobrej myśli, ale musiałam zwolnić. Takie koncerty, prawie trzygodzinne, w tym czasie są nie do wykonania. Terapia zabiera mi moje siły witalne, zabiera mi tym samym zdrówko - mówiła na nagraniu.

Artystka podkreśliła, że pozostaje pod opieką lekarzy, a jej bliscy oraz specjaliści, którzy ją prowadzą, są dobrej myśli. Jednocześnie przyznała, że leczenie mocno wpływa na jej codzienne funkcjonowanie.

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Natasza Urbańska nawet w chorobie nie przestaje pracować

W związku z leczeniem zmuszona była odwołać swoją jubileuszową trasę. Jednak mimo choroby nie rezygnuje całkowicie z zawodowych zobowiązań. Jak sama stwierdziła, gdy tylko może pojawia się w trakcie koncertów czy programów telewizyjnych. Menadżerka artystki w rozmowie z "Faktem" przekazała, że Natasza nadal pracuje nad nową muzyką.

O stan zdrowia Urbańskiej martwią się też jej znajomi ze Studia Buffo. Już od pewnego czasu mieli prosić ją by zwolniła. Jednak ambitna artystka nie potrafi usiedzieć w domu.

Na razie odwołaliśmy jej jubileuszowe koncerty, bo one są niezwykle eksploatujące. Nie dałaby rady. Wszyscy wręcz prosiliśmy ją, żeby nie szalała. Mówiliśmy jej, że w ogóle nie powinna teraz występować. Ale Natasza nie umie usiedzieć w domu. Przychodzi i gra w drużynie. Na szczęście zgodziła się, że tych koncertów nie zagra - mówiła "Faktowi" związana ze Studiem Buffo Halina Tabęcka.

Pod postem Nataszy Urbańskiej pojawiło się wiele słów wsparcia. Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia wysyłają jej fani oraz znajomi z show-biznesu. "Natasza!!! Wracaj do zdrowia!!! Wszystko inne na Ciebie poczeka!" - napisała Małgorzata Kożuchowska. "Natasza!!!!!! Wysyłam mnóstwo siły i dobrych myśli! Teraz czas dla Ciebie a potem będziemy Cię znowu podziwiać na scenie!" - dodała Katarzyna Zielińska.

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