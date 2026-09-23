Ewa Kasprzyk szalała na koncercie Shakiry! Jej imieniem nazwała swojego pieska

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-09-23 17:12

Ewa Kasprzyk pojechała ostatnio do Hiszpanii, ale nie opalała się na plaży. Bawiła się na koncercie Shakiry! Aktorka tańczyła i skakała w rytm największych przebojów piosenkarki. Kolumbijska gwiazda jest tak ważną postacią w jej życiu, że jej imieniem nazwała swoją ukochaną suczkę.

Aktorka bawiła się na koncercie w Madrycie

Shakira bez wątpienia jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek na świecie. Ostatnio zaczęła serię 12 koncertów w Madrycie i są to jej jedyne występy w Europie w ramach nowego tournée. Do Hiszpanii zjechali się więc fani z całego kontynentu, a w tym gronie znalazła się Ewa Kasprzyk. Aktorka opublikowała na Instagramie nagrania z koncertu Shakiry. Pochwaliła się, jak tańczyła do przeboju "Hips Don't Lie" i trzeba przyznać, że jej biodra nie kłamią! Widać, że doświadczenie w "Tańcu z Gwiazdami" na coś się przydało. Co ciekawe, to właśnie z tym programem wiąże się jej sympatia do kolumbijskiej gwiazdy estrady.

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Shakira, czyli największa miłość Ewy Kasprzyk

Gdy lata temu Ewa Kasprzyk była uczestniczką polsatowskiego show, zakochała się w pupilu swojego tanecznego partnera.

Shakira jest pamiątką po moim udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Moim partnerem tanecznym był Jan Kliment, który jest szczęśliwym opiekunem dwóch psiaków rasy papillon. Czasami przyprowadzał je na nasze próby. Byłam wtedy pod wrażeniem, że są niezwykle cierpliwe i spokojne. Stwierdziłam, że ja również chciałabym się zaopiekować takim psiakiem - mówiła w wywiadzie dla portalu Cztery Łapy.

Jan Kliment ściągnął dla niej zwierzaka z Czech. Suczka zachwyciła Ewę swoim temperamentem i dlatego dała jej na imię Shakira. Kasprzyk i piesek są nierozłączni. Suczka była nawet widywana na ściankach, a także znalazła się w obsadzie kontynuacji "Kogla-mogla". Można więc powiedzieć, że jest zwierzęcą gwiazdą. Miłość aktorki do pupila jest tak wielka, że nie mogło jej zabraknąć na koncercie piosenkarki o tym samym imieniu.

Ewa Kasprzyk bawiąca się na koncercie Shakiry. Obok na dodatkowym zdjęciu aktorka z psem, o czym przeczytasz na SE.
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