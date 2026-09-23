Maryla Rodowicz nie żegna się ze sceną. Artystka planuje wielkie koncerty

Maryla Rodowicz od ponad pięćdziesięciu lat utrzymuje status czołowej postaci na krajowym rynku muzycznym. Słynna piosenkarka regularnie udowadnia swoją witalność i chętnie współpracuje z artystami młodszego pokolenia. Takie wspólne nagrania otworzyły jej drogę do zupełnie nowych słuchaczy. Rodowicz nie zadowala się jednak dotychczasowymi sukcesami. W niedawnym wywiadzie dla Eska.pl artystka potwierdziła, że przygotowuje materiał na kolejny album.

Myślę o tym już od dawna. Powstawanie nowych piosenek to jest proces, no bo spotkania z producentami, z autorami. To trochę trwa. Teraz miałam na głowie te dwie premiery - "Niech żyje bal" i "MTV Unplugged" - powiedziała latem za kulisami koncertu w Bielsko-Białej.

Maryla Rodowicz przygotowuje się do kolejnego, niezwykle wymagającego projektu w swojej długoletniej karierze. Podczas finałowej części trzeciego odcinka programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie oceniała zmagania uczestników jako juror, wokalistka ogłosiła plany na zbliżający się rok. Zaplanowana trasa otrzymała tytuł "Ostatni tak wielki bal". Ikona polskiej piosenki stanowczo zaznaczyła, że fani nie powinni interpretować tej nazwy jako początku końca jej aktywności scenicznej. Nazwa odnosi się wyłącznie do rozmachu całego przedsięwzięcia, które ma być największym wydarzeniem koncertowym w dotychczasowym dorobku piosenkarki.

Trasa koncertowa Maryli Rodowicz zaskoczy rozmachem

Gwiazda podzieliła się z dziennikarzem Eska.pl szczegółami dotyczącymi powstania koncepcji na tak gigantyczne muzyczne tournée.

Ja tak wielkiej trasy nie miałam. Jestem całe życie w trasie. Jak zaczynałam, to nie było hal w ogóle. Graliśmy w domach kultury, to były małe sale. Potem już zaczęło przybywać tych hal sportowych, więc zagrałam te wszystkie hale sportowe. Potem przyszła era tych największych takich obiektów, że tam sanah, Dawid Podsiadło – oni wyprzedają te stadiony. Ja bym się nie odważyła rzucić główką do pustego basenu, żeby ruszyć w tak trudną trasę - powiedziała.

Pomimo planów na spektakularne występy, wokalistka nie zamierza rezygnować z bardziej kameralnych koncertów. Jak podkreśliła, bardzo zależy jej na bliskiej relacji z publicznością, którą łatwiej osiągnąć w mniejszych przestrzeniach.

Będę chciała grać, oprócz tych wielkich hal, normalne koncerty akustyczne w salach takich max tysiąc, tak jak w Krakowie ICE, czy Roma w Warszawie. To jest inny kontakt z publicznością, ludzie siedzą metr ode mnie. To jest intymna atmosfera, ja mogę śpiewać inny repertuar. A tamto - no, hulaj dusza, piekła nie ma! - dodała.

Miejsca i daty koncertów Maryli Rodowicz w 2027 roku

Wokalistka odwiedzi cztery duże miasta. Oto harmonogram trasy:

23.10.2027 – w Warszawie,

06.11.2027 – w Katowicach,

04.12.2027 – w Gdańsku,

10.12.2027 – w Krakowie.

Maryla Rodowicz