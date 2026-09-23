Nie żyje wdowa po Krzysztofie Klenczonie. Dramatyczną tajemnicę zabrała do grobu!

Śmierć żony Krzysztofa Klenczona. Jej słowa o wypadku męża dają do myślenia

Informację o śmierci Alicji "Bibi" Klenczon przekazano 22 września 2026 roku. Wiesław Wilczkowiak, wiceprezes Stowarzyszenia Muzycznego im. Krzysztofa Klenczona "Christopher", poinformował o jej odejściu, a wiadomość została następnie potwierdzona przez rodzinę.

W dniu dzisiejszym zmarła Alicja Bibi Klenczon - dołączyła do Krzysztofa. Serdeczne wyrazy współczucia dla całej rodziny pozostającej w żałobie - napisał Wilczkowiak. Śmierć Alicji Klenczon to symboliczne zamknięcie pewnego rozdziału. Przez ponad 40 lat żyła z pamięcią o ukochanym mężu i angażowała się w inicjatywy związane z jego twórczością.

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Krzysztof Klenczon zapisał się w historii polskiej muzyki jako współtwórca największych przebojów Czerwonych Gitar, a później lider zespołu Trzy Korony. Jego karierę przerwała tragiczna śmierć. Muzyk zmarł 7 kwietnia 1981 roku w Stanach Zjednoczonych, mając zaledwie 39 lat.

Kilka tygodni wcześniej doszło do dramatycznego wypadku samochodowego w okolicach Chicago. Klenczon prowadził samochód, gdy zderzył się z innym pojazdem. Obrażenia były bardzo poważne. Artysta trafił do szpitala, jednak mimo wysiłków lekarzy jego stanu nie udało się poprawić.

Po jego odejściu Alicja Klenczon przez lata dbała o to, aby nazwisko i muzyka męża nadal były obecne w świadomości kolejnych pokoleń. Brała udział w wydarzeniach organizowanych ku jego pamięci i odwiedzała Szczytno. To właśnie z tym miastem Klenczon był szczególnie związany. Choć urodził się w Pułtusku, to właśnie w Szczytnie dorastał i rozpoczynał swoją muzyczną drogę. Tam również znajduje się jego grób.

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Alicja Klenczon nie zamknęła jednak historii męża wyłącznie w oficjalnych wspomnieniach i koncertach. Przez lata mówiła także o swoich wątpliwościach dotyczących tragicznego wypadku. W jednym z wywiadów dla "Gazety Krakowskiej" opowiadała o sytuacji, która wydarzyła się już po wypadku Krzysztofa. Kiedy muzyk przebywał w szpitalu, razem z ojcem kupiła nowy samochód, ponieważ poprzedni pojazd został całkowicie zniszczony.

Według jej relacji już podczas pierwszej jazdy nowym autem wydarzyło się coś niepokojącego. Po wrzuceniu niewłaściwego biegu próbowała zahamować, ale hamulec nie zadziałał. Samochód został odholowany do salonu, gdzie - jak twierdziła - odkryto przecięty przewód hamulcowy.

Sprawą miały zająć się policja oraz FBI. To wydarzenie przez lata pozostawało jednym z powodów, dla których Alicja Klenczon podważała przekonanie, że śmierć jej męża była wyłącznie tragicznym zbiegiem okoliczności.

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