Natasza Urbańska ma nowotwór. Artystka opublikowała poruszające oświadczenie. "Jestem w trakcie leczenia"

W środę, 23 września, Natasza Urbańska opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym otwarcie opowiedziała o swoim stanie zdrowia. Artystka nie ukrywała, że było to dla niej wyjątkowo trudne.

Natasza Urbańska ma nowotwór. Przekazała fanom trudną wiadomość

Natasza Urbańska rozpoczęła nagranie na Instagramie od wyznania, że tym razem nie będzie jej łatwo mówić do swoich obserwatorów. Chciała jednak osobiście wyjaśnić, dlaczego w ostatnim czasie musiała odwołać część swoich występów.

To będzie trudny post. Chyba jeden z trudniejszych. Ale mam dla was pewną wiadomość. (...) Chciałabym podzielić się z wami ważną informacją na temat mojego zdrowia. Otóż zdiagnozowano u mnie nowotwór. Jestem w trakcie leczenia onkologicznego.

Artystka podkreśliła, że pozostaje pod opieką lekarzy, a jej bliscy oraz specjaliści, którzy ją prowadzą, są dobrej myśli. Jednocześnie przyznała, że leczenie mocno wpływa na jej codzienne funkcjonowanie.

Musiałam zwolnić. Takie koncerty, prawie trzygodzinne, w tym czasie są nie do wykonania. Ta terapia zabiera mi moje siły witalne.

Choroba pokrzyżowała jej plany. Odwołała koncerty

Problemy zdrowotne sprawiły, że Natasza Urbańska musiała zrezygnować z części wcześniej zaplanowanych występów. Dla artystki szczególnie bolesne jest odwołanie koncertów związanych z jubileuszem jej kariery.

Ostatnio byłam zmuszona odwołać wiele koncertów, w tym obchody mojego 30-lecia. Bardzo ważne koncerty dla mnie, które już były wyprzedane.

Natasza Urbańska zaznaczyła, że nie zamierza całkowicie rozstawać się ze sceną. Jeżeli pozwala jej na to stan zdrowia, nadal pojawia się podczas koncertów i w programach telewizyjnych. Na razie musi jednak dostosować swoją aktywność do możliwości organizmu.

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Natasza Urbańska nie znika ze sceny

Mimo trudnej sytuacji artystka nie chce rezygnować z kontaktu z publicznością. Zapowiedziała, że będzie pojawiać się tam, gdzie pozwoli jej na to samopoczucie. Jednocześnie poprosiła fanów o wyrozumiałość i ciepłe myśli.

Nie rozstaję się ze sceną. Jak tylko mogę, pojawiam się podczas koncertów czy programów telewizyjnych. Bardzo was proszę o wyrozumiałość, o odrobinę ciepła, kiedy myślicie o mnie.

Na koniec Natasza Urbańska zwróciła się do swoich obserwatorów z ważnym apelem. Zachęciła ich, by nie lekceważyli badań i dbali o swoje zdrowie.

Namawiam was, żebyście dbali o siebie, żebyście się badali, bo, kochani, profilaktyka jest bardzo ważna.

Artystka nie zdradziła, jaki dokładnie rodzaj nowotworu u niej zdiagnozowano ani jak długo potrwa leczenie. Z jej słów wynika jednak, że obecnie najważniejsze jest dla niej zdrowie i odzyskanie sił.

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Top of the Top Sopot Festival 2026 - Natasza Urbańska