Dominika Serowska i Marcin Hakiel ujawnili płeć dziecka! Już wcześniej internauci dopatrzyli się koloru balonów

Historia relacji Dominiki Serowskiej i Marcina Hakiela

Relacja Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej rozpoczęła się niedługo po głośnym rozstaniu tancerza z Katarzyną Cichopek. Para poznała się przez internet i początkowo chroniła swoją prywatność - partnerka tancerza nie pojawiała się w mediach społecznościowych ani na oficjalnych wydarzeniach. Przełom nastąpił pod koniec 2023 roku, gdy zaczęli wspólnie pojawiać się na ściankach.

Dominika szybko zyskała popularność w mediach dzięki bezkompromisowym, bezpośrednim wypowiedziom w wywiadach oraz aktywności na Instagramie. Nie ukrywała swojej niechęci do byłej żony swojego partnera i dlatego śmiało też wypowiadała się na jej temat w wywiadach.

Wiosną 2024 roku para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego wspólnego dziecka – syna Romeo, który przyszedł na świat w grudniu tego samego roku. W 2026 roku wzięła udział w "Królowej Przetrwania", choć szybko pożegnała się z formatem, nawiązała bliską relację z Mają Rutkowski czy Karoliną Pajączkowską.

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Dominika Serowska ogłasza płeć dziecka. Fani wiedzieli już wcześniej

Okazało się, że podczas specjalnej imprezy, Dominika Serowska z Marcinem Hakielem postanowili ogłosić płeć swojego drugiego dziecka. Zaprosili na imprezę m.in. Maję Rutkowski, która pochwaliła się tym w mediach społecznościowych. Na jednej z jej relacji, ale również przyszłej mamy było widać różne, różowe akcenty. Fani szybko zaczęli spekulację, że influencerka spodziewa się dziewczynki. Jak się okazało, mieli rację.

Dominika Serowska i Marcin Hakiel oczekują przyjścia na świat drugiego dziecka i okazuje się nim dziewczynka. Para nie ukrywa swojej radości, a sama kobieta cieszy się, że mogła spędzić ten czas w otoczeniu bliskich. Na imprezie była też m.in. Karolina Pajączkowska.

Redakcja życzy przyszłej mamie i maluszkowi dużo zdrowia.