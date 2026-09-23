Maria Prokop ma chrapkę na "Taniec z Gwiazdami"! Wskazała nawet partnera

Telefon z Polsatu i rusza na parkiet? Maria Prokop jest gotowa

Maria Prokop coraz śmielej odnajduje się w świecie telewizji. Po tym, jak została prowadzącą nowego programu Polsatu "Wielka Miłość w Małym Mieście", pojawiło się pytanie o kolejne wyzwania. Czy zobaczylibyśmy ją w jednym z najpopularniejszych tanecznych show w Polsce?

Okazuje się, że sama Prokop bardzo chętnie przyjęłaby taką propozycję. "Taniec z Gwiazdami" od dawna jest na jej liście marzeń. Prezenterka doskonale pamięta czasy, gdy jako widz oglądała kolejne edycje programu i wyobrażała sobie siebie na parkiecie.

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Maria Prokop przyznała, że jej fascynacja tańcem zaczęła się jeszcze w dzieciństwie. Kiedy mieszkała w Stanach Zjednoczonych, regularnie chodziła na zajęcia baletowe i próbowała różnych stylów tanecznych. Później, w liceum i na studiach, występowała również w musicalach.

Kiedy jednak wkroczyła w dorosłość, taniec musiał zejść na dalszy plan. Jak sama wspomina, życie zawodowe sprawiło, że zapomniała o swojej dawnej pasji. "Taniec z Gwiazdami" przypomniał jej jednak o marzeniu sprzed lat. Prokop wspomina, że oglądając program, zachwycała się nie tylko samymi występami, ale także efektownymi kostiumami.

Boże, jak ja bym chciała zatańczyć w takim programie i nosić takie sukienki, i mieć te kostiumy, i tańczyć te samby i te salsy - wspomina swoje dawne myśli w rozmowie z "Super Expressem".

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Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Maria jest związana z Polsatem, a właśnie na tej antenie emitowany jest "Taniec z Gwiazdami". Czy wystarczy więc jeden telefon, żeby zobaczyć ją na parkiecie?

Jakby przyszedł taki telefon, to bym naprawdę się ani chwili nie wahała, bo to jest tak moje. Ja się widzę na parkiecie - deklaruje w rozmowie z nami.

Prezenterka nie ukrywa, że udział w tanecznym show byłby dla niej spełnieniem marzeń z dzieciństwa. Zdaje sobie przy tym sprawę, że profesjonalny taniec to ogromne wyzwanie.

Nie mam wystarczająco dużo talentu ani w śpiewie, ani w tańcu, żeby robić to profesjonalnie. Jestem po prostu totalnie w tym amatorska, ale sprawia mi to taką przyjemność i taką radość - mówi.

Nie chodzi więc o udowadnianie komukolwiek swoich umiejętności. Prokop chciałaby po prostu wrócić do czegoś, co od zawsze dawało jej ogromną frajdę. Co ciekawe, Maria Prokop ma już nawet kandydata, z którym chętnie zatańczyłaby w programie. Zapytana o wymarzonego partnera nie wskazała przypadkowej osoby.

Jakbym miała wybrać, to bym wybrała Alberta [przyp.red. Kosińskiego] - powiedziała.

Prokop miała okazję poznać go osobiście podczas pobytu na Teneryfie. Jak opowiada, Albert często pojawia się tam ze swoją partnerką - Olgą Frycz, a ich drogi przecięły się dzięki wspólnym znajomym.

Rozmawiała Julita Buczek

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