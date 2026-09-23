Radosna nowina u gwiazdy "Rolnik szuka żony"! Pokazała ciążowe krągłości!

"Rolnik szuka żony": Agnieszka Serafin znalazła miłość po programie

"Rolnik szuka żony" to jeden z najbardziej popularnych oraz głośnych programów w Polsce. Już od trzynastu edycji cieszy się niesłabnącą sympatią widzów, którzy tłumnie zasiadają przed ekranami. Nie można również zaprzeczyć, że wielu uczestników show rzeczywiście odnalazło miłość dzięki udziałowi w "Rolniku". Największą gwiazdą produkcji bez wątpienia jest Marta Manowska, która od samego początku kibicuje i doradza uczestnikom.

Jesienią ubiegłego roku w poszukiwaniu miłości do programu zgłosiła się Agnieszka Serafin. Do programu przyleciała prosto z Londynu, gdzie pracowała jako trenerka personalna. Swój list wysłała do Krzysztofa z Podlasia. Wydawało się, że połączyło ich prawdziwe uczucie. Jednak w ostatnim odcinku 12. sezonu "Rolnik szuka żony" wyszło jednak na jaw, że ich drogi się rozeszły.

Krzysztof ułożył sobie życie u boku innej kobiety, o czym opowiadał nawet w "Pytaniu na śniadanie". Z kolei ostatni rok przyniósł sporo zmian w życiu jego niedoszłej ukochanej. Agnieszka na stałe wróciła do Polski. Ona również gościła w śniadaniówce TVP, gdzie wyznała, że tęskniła za bliskimi. W ojczyźnie układa sobie życie u boku ukochanego Mateusza. Ogłaszając związek napisała "Królowa lodu roztopiona przez właściwą osobę".

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"Rolnik szuka żony": Agnieszka Serafin podzieliła się radosną nowiną

Niedawno pochwaliła się kupnem mieszkania. Teraz przyszła kolej na kolejną radosną nowinę. Agnieszka opublikowała w swoich mediach społecznościowych filmik, który nie pozostawia żadnych złudzeń - jej rodzina już wkrótce się powiększy! Na filmiku widać, jak ubrana w letnią sukienkę trenerka rozwiesza na sznurze dziecięce ubranka.

Niektóre marzenia są po prostu ważniejsze od wszystkich innych. Przede mną miesiące pełne nowych emocji, oczekiwania i przygotowań do najpiękniejszej roli w moim życiu. Trudno opisać, ile szczęścia mieści się teraz w moim sercu… Moje największe marzenie właśnie się spełnia… będę MAMĄ! - napisała w opisie nagrania.

Pod postem od razu zaroiło się od gratulacji!

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