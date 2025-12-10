Krzysztof z "Rolnik szuka żony" nie znalazł miłości w programie, ale… odnalazł ją po emisji. Kim jest jego wybranka?

"Rolnik szuka żony": Krzysztof i Agnieszka nie stworzyli pary

Finał 12. edycji "Rolnik szuka żony" już za nami. W ostatnim odcinku sezonu Marta Manowska ponownie spotkała się z uczestnikami, aby sprawdzić, jak potoczyły się ich losy po tym, jak kamery przestały nagrywać. Spośród pięciu par aż trzy zdecydowały się kontynuować znajomość. Niestety w gronie "wyjątków" znaleźli się Roland i Krzysztof.

Nie przegap: Afera w "Rolnik szuka żony"! Krzysztof pokazał gospodarstwo i się zaczęło – widzowie w szoku

Widzowie od dawna przeczuwali, że relacja Krzysztofa i Agnieszki nie przetrwa. Już w pierwszych odcinkach komentowali, że kobieta przyjechała do programu bez prawdziwych intencji. Rolnik jednak wierzył, że Agnieszka pokocha życie na wsi, a nawet był gotów pomóc jej rozwinąć własny biznes na Podlasiu.

W finałowej rozmowie Krzysztof wprost zapytał Agnieszkę, dlaczego dawała mu sygnały, na które - jak się okazało - nie miała żadnych uczuć. Zapytał o trzymanie za rękę, o drobne gesty, których widzowie nie brali za grę pod kamerę.

Agnieszka odpowiedziała bez ogródek:

Chodziliśmy za rękę, bo jest program, bo są kamery.

Te słowa wzburzyły fanów "Rolnik szuka żony" i samą Martę Manowską. Krzysztof jednak nie chciał kończyć ich znajomości w napięciu. Rozstali się pokojowo, choć widać było, że rolnik poczuł się rozczarowany.

Zobacz także: Basia z "Rolnik szuka żony" zachwyca nowym wizerunkiem. Rolniczka przeszła metamorfozę i wygląda kwitnąco

Krzysztof z "Rolnik szuka żony" zakochany!

Podczas finału Krzysztof zaskoczył wszystkich innym wyznaniem: jest już w nowym, szczęśliwym związku.

Nie chcę wracać do tego, co było w programie. Jestem na etapie życia, że mam dziewczynę

- powiedział przed kamerami.

Więcej szczegółów zdradził następnego dnia, w "Pytaniu na śniadanie". Okazuje się, że jego nowa partnerka… sama odezwała się do niego po obejrzeniu jego wizytówki w programie. Jeden komentarz wystarczył, by rolnik postanowił napisać do niej pierwszy.

Zaiskrzyło szybko - i tym razem naprawdę.

Kim jest nowa ukochana Krzysztofa? "Zna życie na wsi"

Krzysztof nie ukrywa, że tym razem relacja rozwija się naturalnie i bez presji kamer. Jego nowa partnerka pochodzi ze wsi i doskonale rozumie realia codziennej pracy rolnika. To właśnie ta wspólna perspektywa sprawiła, że od razu dobrze się dogadywali.

Tu są podobne światy. Zna to życie, lubi tę pracę. Dobrze nam razem

- powiedział rolnik na antenie.

Co więcej, zdradził, że są razem już prawie trzy miesiące - od 20 września.

Chociaż "Rolnik szuka żony" nie przyniósł Krzysztofowi miłości, udział w nim okazał się dla rolnika kluczowy - to właśnie dzięki emisji show poznał kobietę, z którą tworzy dziś związek. Sam podkreśla, że niczego nie żałuje i czuje, że jego życie idzie teraz w dobrym kierunku.

Mellina - Piotr Banach: Byłem zakochany w Nosowskiej. Czy HEY wróci? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.