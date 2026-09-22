Zuzia już była w innym programie. Faworytka Wiktora z „Rolnik szuka żony” też walczyła o miłość

"Rolnik szuka żony" to popularny reality show TVP, w którym samotni rolnicy i rolniczki szukają miłości. Złota ósemka bohaterów prezentuje się w zerowym odcinku, po czym otrzymuje listy od zainteresowanych widzów. Autorzy najbardziej obiecujących wiadomości trafiają do programu, by poznać wybranego rolnika na żywo. Po szybkich randkach gospodarze zapraszają po trzy osoby do swoich gospodarstw. Tam kandydaci poznają codzienne wiejskie życie, pomagają w pracy i rywalizują o względy gospodarza. Ostatecznie rolnicy wybierają jedną osobę, z którą próbują zbudować stały związek.

Zuzia podbija "Rolnik szuka żony". Widzowie nie wierzą w jej intencje

31-letni Wiktor choć nieśmiały, wie czego chce. Marzy o ustatkowaniu się i ukochanej partnerce, która będzie czasami mu w stanie pomóc na gospodarstwie. Jedną z jego faworytek od początku była Zuzia. 33-letnia Polka od początku zaznaczała, że chciałaby założyć rodzinę. W Wiktorze ujął ją jego uśmiech. Mężczyzna również był nią zachwycony i choć nie skreśla pozostałych kandydatek, to Zuzia stała się jego faworytką. Ta już w 2. odcinku zastanawiała się, czy dobrze robi biorąc udział w programie i wahała się, czy na pewno chce tam być. Całościowo jednak udział w programie oceniała pozytywnie, choć było widać delikatne ukłócie zazdrości, gdy Wiktor zaprosił jej koleżankę na indywidualną rozmowę.

Co ciekawe, dziewczyna nie zbiera pozytywnych opinii w sieci. Internauci uważają, że Zuzia ma nie do końca czyste intencje wobec Wiktora.

Wiktor z „Rolnik szuka żony” opowiedział o programie i listach

Zuzia z "Rolnika" była w innym reality show. Tam też szukała miłości

Jednym z argumentów internautów był udział Zuzi w 2023 roku w reality show Polsatu - "Gry małżeńskie". Dziewczyna umawiała się tam na 3 randki: z dwoma zajętymi mężczyznami i jednym singlem. Na koniec musiała wybrać, z kim chce się dalej spotykać.

- Nie wygląda na taką, żeby faceci na nią lecieli [...] Ona rży jak kobyła dosłownie - skomentowała jedna z uczestniczek z show.

Dziewczyna była zachwycona jednym z mężczyzn i postanowiła go wybrać, wskazać jako singla jednocześnie z nadzieją, iż będzie mogła się z nim umówić. Okazało się, że jest on... zajęty.

- Czuję się oszukana - powiedziała Zuzia.

Pod koniec szybko zaproponowała innemu uczestnikowi, prawdziwemu singlowi, że chętnie by też z nim poszła na randkę.

Wystąpiła ona w 12 sezonie, w 136 odcinku "Gry Małżeńskie".