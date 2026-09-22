Filip Chajzer komentuje nieobecność 9-letniego syna na ślubie z Bianką. "Nikt nikomu żadnej krzywdy nie zrobił"

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-09-22 9:54

Filip Chajzer i jego ukochana Bianka są już małżeństwem. Za nimi uroczystość kościelna i wesele, na którym jednak zabrakło i rodziców panny młodej, choć jej tata przyszedł na ślub, i syna pana młodego. Gdy Chajzer i druga żona dawnego gwiazdora telewizji celebrowali swoją miłość, 9-latek spędzał czas z mamą. Teraz Filip skomentował całą sytuację. Jak przyznał, "nikt nikomu żadnej krzywdy nie zrobił".

Filip Chajzer poślubił swoją młodziutką ukochaną

Filip Chajzer i Bianka Gąsińska od 19 września są mężem i żoną - nie tylko według prawa, ale też przed Bogiem. Miłość i wierność ślubowali sobie w jednym z krakowskich kościołów. Po uroczystości, na której nie zabrakło rodziców pana młodego (ci, sądząc po nagraniach, byli w świetnych nastrojach), goście przenieśli się do restauracji, by tam bawić się do białego rana. Filip wyglądał bardzo elegancko w prążkowanym garniturze, a jego młodziutka, bo zaledwie 20-letnia wybranka, oszołomiła wszystkich elegancją białą suknią z hiszpańskim dekoltem. 

Podczas wesela panna młoda pokazała się w drugiej sukience - bardzo krótkiej, obcisłej i pięknie eksponującej plecy oraz nogi. Niestety podczas ślubnej zabawy córki nie widzieli jej rodzice. Ojciec Bianki odprowadził zakochanych do ołtarza, ale później zniknął - musiał pracować, a mamy 20-latki nie było również w kościele. Filip Chajzer w jednym z wywiadów przyznał, że nie wie, czy kobieta, która nie pała do niego sympatią, w ogóle otrzymała zaproszenie.

Na ceremonii i weselu zabrakło również syna Filipa, który tego dnia pilnie trenował piłkę nożną, oczywiście pod czujnym okiem mamy.

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Chajzer jest tatą 9-latka. Nie było go na ślubie. Jest komentarz

Małgorzata, była partnerka Filipa, w dniu ślubu swojego eks napisała w mediach społecznościowych: "Jak wygląda całkowicie wolny weekend matki małego sportowca?". I dodała materiały z synem trenującym piłkę nożną. Kobieta wyznała, że nie wiedziała o zaślubinach byłego. Teraz całą sytuację Chajzer skomentował w rozmowie z Faktem. Jak wyznał, nikt nie został pokrzywdzony, a sprawa jest delikatna.

Rozmawiamy o bardzo delikatnej sytuacji rodzinnej. Nie doszło do żadnej, że tak powiem, przykrości, nieprawidłowości. Wszyscy są tutaj w porządku ze sobą. W ogóle nie chcę tego szerzej komentować. Rozmawiamy o 9-letnim dziecku i o bardzo delikatnych uczuciach jego mamy. Wszyscy są tutaj ze sobą ok, nikt nikomu żadnej krzywdy nie zrobił

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