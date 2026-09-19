Filip Chajzer ożenił się z 20-letnią Bianką. Na ceremonii zabrakło jej matki i syna dziennikarza. Znamy powód

Kasia Kowalska
2026-09-19 17:48

W sobotę Filip Chajzer wziął ślub ze znacznie młodszą od siebie Bianką. Różnica wieku to nie jedyny temat, który wywołał dyskusje wokół uroczystości, która odbyła się 19 września. Z jakiego powodu na ślubie nie pojawiła się matka oraz babcia panny młodej? Co robił wtedy syn znanego prezentera? Małgorzata Walczak wyjaśnia tę sytuację.

Filip Chajzer z żoną Bianką podczas ślubu. W tle widać uśmiechniętego Zygmunta Chajzera. O szczegółach przeczytasz na SE.
Autor: Art Service

Filip Chajzer i Bianka wzięli ślub bez obecności matki panny młodej

Filip Chajzer i Bianka zawarli związek małżeński 19 września w sobotę. O godzinie trzynastej w jednym z kościołów w Krakowie przysięgali sobie miłość po ledwie kilku miesiącach bycia razem. Takie tempo w związku doprowadziło do konfliktu z matką Bianki, o czym mówiło się już wcześniej. W maju tego roku, w trakcie spotkania promującego książkę prezentera, przyszła teściowa nieoczekiwanie wzięła mikrofon i ogłosiła publiczności, że dziennikarz namówił jej córkę do wspólnego mieszkania po kilku tygodniach od poznania się, a potem miał ograniczyć jej relacje z rodziną.

Wszystko wskazuje na to, że od tamtej chwili ich relacje się nie polepszyły. Według informacji portalu Pudelek, na uroczystości zabrakło zarówno matki, jak i babci Bianki. Zjawił się za to jej ojciec, który zajął miejsce w tej samej ławce co Zygmunt Chajzer.

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Syn Filipa Chajzera nie pojawił się na ślubie. Wymowny wpis Małgorzaty Walczak

Przeglądając fotografie z uroczystości, trudno dostrzec Aleksandra, syna Filipa Chajzera. Co robił ośmiolatek w momencie, kiedy jego ojciec brał ślub z Bianką? Sprawę wyjaśniła matka chłopca, Małgorzata Walczak. Okazuje się, że Aleksander brał w tym czasie udział w meczu piłkarskim. Była partnerka prezentera podzieliła się tym na swoich profilach społecznościowych, dodając opis: „Jak wygląda całkowicie wolny weekend matki małego sportowca?”. Ktoś z komentujących zarzucił jej celowe działanie:

- Jestem przekonana, że wrzucanie tego posta miało jednak na celu pokazanie to, że ani ona ani syn nie byli na ślubie Filipa. Taka szpilka.

Ile dać w kopertę na weselu? Zofia Zborowska szczerze o ślubnych zwyczajach | Wywiady ESKA
Syn Filipa Chajzera zamiast być na ślubie ojca, grał w piłkę
Autor: gosia_walczak/ Youtube
Obrączki Filipa Chajzera
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