Filip Chajzer ożenił się z 20-letnią Bianką. Na ceremonii zabrakło jej matki i syna dziennikarza. Znamy powód

Filip Chajzer i Bianka wzięli ślub bez obecności matki panny młodej

Filip Chajzer i Bianka zawarli związek małżeński 19 września w sobotę. O godzinie trzynastej w jednym z kościołów w Krakowie przysięgali sobie miłość po ledwie kilku miesiącach bycia razem. Takie tempo w związku doprowadziło do konfliktu z matką Bianki, o czym mówiło się już wcześniej. W maju tego roku, w trakcie spotkania promującego książkę prezentera, przyszła teściowa nieoczekiwanie wzięła mikrofon i ogłosiła publiczności, że dziennikarz namówił jej córkę do wspólnego mieszkania po kilku tygodniach od poznania się, a potem miał ograniczyć jej relacje z rodziną.

Wszystko wskazuje na to, że od tamtej chwili ich relacje się nie polepszyły. Według informacji portalu Pudelek, na uroczystości zabrakło zarówno matki, jak i babci Bianki. Zjawił się za to jej ojciec, który zajął miejsce w tej samej ławce co Zygmunt Chajzer.

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Syn Filipa Chajzera nie pojawił się na ślubie. Wymowny wpis Małgorzaty Walczak

Przeglądając fotografie z uroczystości, trudno dostrzec Aleksandra, syna Filipa Chajzera. Co robił ośmiolatek w momencie, kiedy jego ojciec brał ślub z Bianką? Sprawę wyjaśniła matka chłopca, Małgorzata Walczak. Okazuje się, że Aleksander brał w tym czasie udział w meczu piłkarskim. Była partnerka prezentera podzieliła się tym na swoich profilach społecznościowych, dodając opis: „Jak wygląda całkowicie wolny weekend matki małego sportowca?”. Ktoś z komentujących zarzucił jej celowe działanie:

- Jestem przekonana, że wrzucanie tego posta miało jednak na celu pokazanie to, że ani ona ani syn nie byli na ślubie Filipa. Taka szpilka.

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Autor: gosia_walczak/ Youtube