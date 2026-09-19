Filip Chajzer pokazał obrączki ślubne. Pierwsze zdjęcie z żoną po wyjściu z kościoła

Filip Chajzer powiedział sakramentalne "tak"

Filip Chajzer nie jest już kawalerem. Prezenter telewizyjny poślubił swoją ukochaną w słoneczne sobotnie popołudnie. Ceremonia odbyła się w jednym z kościołów w Krakowie, a państwo młodzi pojawili się przed ołtarzem już o godzinie 13:00. Wśród gości nie pojawiło się wiele twarzy show-biznesu, ale nie zabrakło gwiazdy najbliższej Filipowi, czyli jego ojca. Zygmnut Chajzer z uśmiechem patrzył, jak jego syn składa przysięgę małżeńską. Filip nie zamierza ukrywać swojego szczęścia i jeszcze w dzień wesela na jego profilu na Instagramie pojawiło się pierwsze zdjęcie. "Bianka i Filip Chajzer" - napisał podekscytowany świeżo upieczony mąż.

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Tak wyglądają obrączki Filipa i Bianki

W mediach społecznościowych Filipa Chajzera pojawiło się zdjęcie wykonane w samochodzie, chwilę po zakończeniu mszy świętej. Na opublikowanej fotografii pan młody podtrzymuje dłoń swojej żony i wyraźnie możemy zobaczyć, jakie wybrali obrączki. Na palcach Filipa i Bianki pojawiły się proste, srebrne obrączki. Bez dodatkowych dekoracji czy wymyślnych wzorów. Postanowili zdecydować się na klasykę. Pod postem pojawiło się wiele gratulacji od internautów.

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Miłość kontra przeciwności

Związek Filipa Chajzera i Bianki od początku wzbudzał wiele emocji, niekoniecznie pozytywnych. Zwracano uwagę prze wszystkim na różnicę wieku. Filip ma 42 lata, podczas gdy jego wybranka zaledwie 20 lat. Postanowili jednak nie przejmować się nieprzychylnymi komentarzami, co potwierdza decyzja o szybkim ślubie. Wybór Krakowa na miejsce ceremonii również nie jest przypadkowy, ponieważ to właśnie tam układają sobie wspólne życie.