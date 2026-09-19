Pierwszy małżeński całus Filipa Chajzera! Dziennikarz wziął ślub kościelny. Piękna z nich para

Filip Chajzer i Bianka są już małżeństwem

Od kilku tygodni media rozpisywały się o przygotowaniach Filipa Chajzera do ślubu kościelnego. Sam dziennikarz długo nie zdradzał szczegółów uroczystości, podsycając zainteresowanie fanów. Teraz wszystko jest już jasne - zakochani stanęli przed ołtarzem i złożyli sobie przysięgę małżeńską.

Ceremonia odbyła się w wyjątkowej atmosferze, a wśród najważniejszych momentów nie zabrakło tego, na który czekali wszyscy obecni. Tuż po wypowiedzeniu słów przysięgi i wymianie obrączek nowożeńcy przypieczętowali swoje uczucie pierwszym małżeńskim pocałunkiem.

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Pierwszy małżeński pocałunek

To właśnie ten moment często staje się symbolem rozpoczęcia nowego etapu wspólnego życia. Nie inaczej było w przypadku Filipa Chajzera i Bianki. Gdy para pocałowała się po ogłoszeniu ich mężem i żoną, w kościele nie brakowało wzruszenia.

Nowożeńcy nie kryli szczęścia. Na zdjęciach z uroczystości widać, że tego dnia towarzyszyły im ogromne emocje. Uśmiechy nie schodziły z ich twarzy, a spojrzenia, które wymieniali między sobą, mówiły więcej niż słowa.

Bianka zachwyciła w klasycznej sukni

Duże zainteresowanie wzbudziła również stylizacja panny młodej. Bianka postawiła na ponadczasową elegancję. Wybrała śnieżnobiałą suknię z efektownym dekoltem odsłaniającym ramiona. Dopasowany fason podkreślał sylwetkę, a lekko rozszerzający się dół dodawał kreacji lekkości i romantycznego charakteru.

Całość dopełniał długi welon oraz subtelne dodatki. Panna młoda prezentowała się niezwykle elegancko, a wielu obserwatorów zwróciło uwagę, że postawiła na klasykę, która nigdy nie wychodzi z mody.

Ich miłość rozwinęła się błyskawicznie

Związek Filipa Chajzera i Bianki ujrzał światło dzienne wiosną tego roku. Z medialnych doniesień wynikało, że para poznała się podczas pracy przy jednym z projektów związanych z nagraniami. Ich relacja rozwijała się bardzo szybko, a kilka miesięcy później zakochani byli już zaręczeni.

Teraz przyszedł czas na kolejny krok. Ślub kościelny stał się symbolicznym początkiem nowego rozdziału w ich życiu. Patrząc na zdjęcia z uroczystości, trudno nie odnieść wrażenia, że nowożeńcy są dziś szczęśliwsi niż kiedykolwiek.

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