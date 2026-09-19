TO JUŻ PEWNE! Filip Chajzer powiedział "TAK" Biance. Mamy zdjęcia ze ślubu

Filip Chajzer został mężem! Tak wyglądał jego ślub z Bianką

O ślubnych planach Filipa Chajzera mówiło się już od kilku tygodni. Dziennikarz nie ukrywał, że przygotowania do uroczystości traktuje bardzo poważnie i osobiście angażuje się w każdy szczegół. Teraz wielki dzień wreszcie nadszedł.

Zobacz też: Filip Chajzer szykuje się do ślubu. Garnitur już jest, ale to fotka w telefonie przyciąga uwagę!

FILIP CHAJZER JUŻ PO ŚLUBIE! Zobaczcie, jak wyglądał pan młody

Chajzer od pewnego czasu układa swoje życie na nowo w Krakowie. To właśnie tam znalazł nie tylko przestrzeń do prowadzenia biznesu, ale także miejsce, które nazywa swoim domem. Nic więc dziwnego, że właśnie w stolicy Małopolski odbywa się jego ślub z Bianką. Para powiedziała sobie "tak" w jednym z najpiękniejszych krakowskich kościołów.

Zobacz też: Filip Chajzer o relacji z przyszłą teściową: "Nie znosi mnie". Rodzice Bianki nie pojawią się na ślubie?

Zainteresowanie związkiem Chajzera i Bianki od początku było spore. Szczególną uwagę internautów przyciągała dzieląca ich różnica wieku. Bianka ma 20 lat, podczas gdy Filip Chajzer skończył 42 lata. Para mimo medialnego zainteresowania konsekwentnie układa jednak swoje życie po swojemu.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że Chajzer od pewnego czasu związany jest z Krakowem nie tylko prywatnie. To właśnie tam przeniósł się z Warszawy. Niedawno podzielił się z obserwatorami bardzo osobistą wiadomością dotyczącą nowego miejsca zamieszkania.

Pierwszy raz czuję, że mam dom. Taki mój. W sumie to nasz. Na swoich zasadach. No i na pobyt stały. Prezydenta Krakowa wybierzemy już razem - pisał w mediach społecznościowych.

W Krakowie dziennikarz rozwija również swoje biznesowe przedsięwzięcia. Ma tam między innymi biuro w Unity Tower oraz punkty swojej sieci kebabów KREUZBERG.

Zobacz też: Narzeczona Filipa Chajzera zostanie gwiazdą telewizji?! Dostała ciekawą propozycję

Zobacz naszą galerię: Ślub Filipa Chajzera

52

Sonda Czy kibicujesz nowej relacji Filipa Chajzera? TAK NIE NIE INTERESUJE MNIE TO