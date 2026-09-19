TO JUŻ PEWNE! Filip Chajzer powiedział "TAK" Biance. Mamy zdjęcia ze ślubu

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-09-19 13:47

To właśnie dziś, 19 września 2026 roku, Filip Chajzer stanął na ślubnym kobiercu! 42-letni dziennikarz i przedsiębiorca od dłuższego czasu przygotowywał się do wielkiego dnia. Jego wybranką jest 20-letnia Bianka, z którą związał swoją przyszłość. Ceremonia odbywa się w Krakowie, mieście, które w ostatnim czasie stało się dla Chajzera nowym domem. Wszystko wskazuje na to, że po ślubie przyjdzie czas na huczne wesele w wyjątkowej oprawie.

Filip Chajzer został mężem! Tak wyglądał jego ślub z Bianką

O ślubnych planach Filipa Chajzera mówiło się już od kilku tygodni. Dziennikarz nie ukrywał, że przygotowania do uroczystości traktuje bardzo poważnie i osobiście angażuje się w każdy szczegół. Teraz wielki dzień wreszcie nadszedł.

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FILIP CHAJZER JUŻ PO ŚLUBIE! Zobaczcie, jak wyglądał pan młody

Chajzer od pewnego czasu układa swoje życie na nowo w Krakowie. To właśnie tam znalazł nie tylko przestrzeń do prowadzenia biznesu, ale także miejsce, które nazywa swoim domem. Nic więc dziwnego, że właśnie w stolicy Małopolski odbywa się jego ślub z Bianką. Para powiedziała sobie "tak" w jednym z najpiękniejszych krakowskich kościołów. 

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Zainteresowanie związkiem Chajzera i Bianki od początku było spore. Szczególną uwagę internautów przyciągała dzieląca ich różnica wieku. Bianka ma 20 lat, podczas gdy Filip Chajzer skończył 42 lata. Para mimo medialnego zainteresowania konsekwentnie układa jednak swoje życie po swojemu.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że Chajzer od pewnego czasu związany jest z Krakowem nie tylko prywatnie. To właśnie tam przeniósł się z Warszawy. Niedawno podzielił się z obserwatorami bardzo osobistą wiadomością dotyczącą nowego miejsca zamieszkania.

Pierwszy raz czuję, że mam dom. Taki mój. W sumie to nasz. Na swoich zasadach. No i na pobyt stały. Prezydenta Krakowa wybierzemy już razem - pisał w mediach społecznościowych.

W Krakowie dziennikarz rozwija również swoje biznesowe przedsięwzięcia. Ma tam między innymi biuro w Unity Tower oraz punkty swojej sieci kebabów KREUZBERG.

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Zobacz naszą galerię: Ślub Filipa Chajzera

Uśmiechnięty Filip Chajzer w garniturze i Bianka w sukni ślubnej przed ołtarzem. O ich ślubie w Krakowie przeczytasz na SE.
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FILIP CHAJZER