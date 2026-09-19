Tak wyglądała Bianka w dniu ślubu z Filipem Chajzerem. Ukochana dziennikarza postawiła na klasykę i... ciekawą biżuterię

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-09-19 13:52

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów ślubu Filipa Chajzera i Bianki było pierwsze pojawienie się panny młodej. Gdy narzeczona dziennikarza zaprezentowała swoją ślubną kreację, trudno było oderwać od niej wzrok. Postawiła na klasyczną suknię, czym natychmiast przyciągnęła uwagę gości.

Bianka postawiła na klasykę

Szczegóły ceremonii ślubnej Filipa Chajzera i Bianki przez długi czas pozostawały tajemnicą. Choć para młoda starała się chronić swoją prywatność, to co jakiś czas w mediach pojawiały się kolejne informacje na temat ich wielkiego dnia. Zakochani postanowili zalegalizować swój związek 19 września 2026 roku w jednym z krakowskich kościołów. Bianka wybrała białą suknię o dopasowanym kroju, który podkreślał sylwetkę. Kreacja wyróżniała się efektownym hiszpańskim dekoltem odsłaniającym ramiona. Dół sukni miał krój rybki z delikatnym rozcięciem. Całość uzupełniał długi welon oraz dodatki, które podkreślały elegancki i romantyczny charakter stylizacji. Na uwagę zasługuje nietypowy pierścionek połączony z bransoletką.

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To właśnie na tę kreację czekali wszyscy

Od tygodni media rozpisywały się o przygotowaniach Filipa Chajzera i Bianki do ślubu. Sam dziennikarz nie ukrywał, że aktywnie uczestniczył w organizacji uroczystości i dbał o każdy szczegół wydarzenia.

Zostałem swoją własną wedding-plannerką. Bo tak jak byłem reporterem bardzo zaangażowanym w swoją pracę, tak jak robię wesele, to jestem bardzo w tym. Wszystko jest dopięte

- powiedział Filip Chajzer w rozmowie z Telemagazynem.

Filip Chajzer i Bianka powiedzieli sobie "tak"

Ślub Filipa Chajzera i Bianki był zwieńczeniem relacji, która w ostatnich miesiącach rozwijała się bardzo dynamicznie. Para poznała się na początku roku, a już kilka miesięcy później zaręczyła się.

Teraz zakochani stanęli przed ołtarzem, rozpoczynając nowy etap wspólnego życia. Uwagę gości przyciągały stylizacje nowożeńców. Filip wybrał garnitur w delikatne paski, natomiast Bianka zachwyciła w białej kreacji, idealnie podkreślającej jej figurę.

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Filip Chajzer z żoną Bianką podczas ślubu. Na miniaturach detale białej sukni i biżuterii, o czym pisze SE.
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FILIP CHAJZER