Tak wyglądała Bianka w dniu ślubu z Filipem Chajzerem. Ukochana dziennikarza postawiła na klasykę i... ciekawą biżuterię

Bianka postawiła na klasykę

Szczegóły ceremonii ślubnej Filipa Chajzera i Bianki przez długi czas pozostawały tajemnicą. Choć para młoda starała się chronić swoją prywatność, to co jakiś czas w mediach pojawiały się kolejne informacje na temat ich wielkiego dnia. Zakochani postanowili zalegalizować swój związek 19 września 2026 roku w jednym z krakowskich kościołów. Bianka wybrała białą suknię o dopasowanym kroju, który podkreślał sylwetkę. Kreacja wyróżniała się efektownym hiszpańskim dekoltem odsłaniającym ramiona. Dół sukni miał krój rybki z delikatnym rozcięciem. Całość uzupełniał długi welon oraz dodatki, które podkreślały elegancki i romantyczny charakter stylizacji. Na uwagę zasługuje nietypowy pierścionek połączony z bransoletką.

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To właśnie na tę kreację czekali wszyscy

Od tygodni media rozpisywały się o przygotowaniach Filipa Chajzera i Bianki do ślubu. Sam dziennikarz nie ukrywał, że aktywnie uczestniczył w organizacji uroczystości i dbał o każdy szczegół wydarzenia.

Zostałem swoją własną wedding-plannerką. Bo tak jak byłem reporterem bardzo zaangażowanym w swoją pracę, tak jak robię wesele, to jestem bardzo w tym. Wszystko jest dopięte

- powiedział Filip Chajzer w rozmowie z Telemagazynem.

Filip Chajzer i Bianka powiedzieli sobie "tak"

Ślub Filipa Chajzera i Bianki był zwieńczeniem relacji, która w ostatnich miesiącach rozwijała się bardzo dynamicznie. Para poznała się na początku roku, a już kilka miesięcy później zaręczyła się.

Teraz zakochani stanęli przed ołtarzem, rozpoczynając nowy etap wspólnego życia. Uwagę gości przyciągały stylizacje nowożeńców. Filip wybrał garnitur w delikatne paski, natomiast Bianka zachwyciła w białej kreacji, idealnie podkreślającej jej figurę.

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