Filip Chajzer szykuje się do ślubu. Garnitur już jest, ale to fotka w telefonie przyciąga uwagę!

Filip Chajzer zaręczył się z 20-letnią Bianką. Jej rodziców zabraknie na ślubie?

Po wielu głośnych skandalach w życiu Filipa Chajzera zapanuje spokój? Dawny prezenter "Dzień Dobry TVN" w ubiegłym roku zamieszany był w kilka afer, ale wszystko wskazuje na to, że czasy naczelnego polskiego skandalisty już za nim. Porzucił Warszawę na rzecz stolicy, kupił wymarzone mieszkanie, a teraz szykuje się do ślubu.

Jednak nawet to radosne wywołało burzę w sieci. Wybranką gwiazdora jest bowiem młodsza o ponad dwadzieścia lat Bianka. Gorliwymi przeciwnikami ich związku są rodzice 20-latki. Filip Chajzer gościł niedawno w programie Kuby Wojewódzkiego, gdzie opowiedział m.in. o relacji z przyszłymi teściami. Co tu ukrywać - nie są one najlepsze. Dziennikarz wprost stwierdził, że teściowa go "nie znosi".

Nie wie również czy rodzice narzeczonej w ogóle pojawią się na ślubie. A ten jest coraz bliżej. Jak udało nam się dowiedzieć, Filip Chajzer i Bianka będą przysięgać sobie miłość i wierność przed ołtarzem jednego z krakowskich kościołów już pod koniec września. Przyjęcie weselne odbędzie się w restauracji przyjaciela Filipa.

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Filip Chajzer szykuje się do ślubu. Garnitur już ma!

Prezenter nie kryje radości z nadchodzącego ślubu. W mediach społecznościowych pochwalił się zdjęciem z przymiarki garnituru. Chajzer junior pozuje w ciemnym garniturze w prążki. Nie wiadomo jednak czy jest to jego ostateczny wybór. Uwagę zwraca za to zdjęcie, które trzyma za etui telefonu. Nie jest to ani podobizna narzeczonej, ani nawet ukochanego czworonoga, ale papieża Jana Pawła II.

Filip Chajzer od pewnego czasu nie ukrywa swojego przywiązania do wiary, która miała pomóc mu w najgorszych momentach. To właśnie ślub przed Bogiem ma dla niego największe znaczenie.

Narzeczeni muszą być bardzo pewni swojego uczucia skoro zdecydowali się na taki krok po kilku miesiącach znajomości. Filip i Bianka poznali się na początku tego roku, a w maju byli już po zaręczynach.

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