Umięśniony Michał Żebrowski pokazał gołą klatę. "Prawdziwy wiedźmin!"

Michał Żebrowski zaliczany jest do grona najbardziej lubianych i rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Od momentu rozpoczęcia kariery w latach 90. wcielił się w wiele zapadających w pamięć postaci, grając w produkcjach takich jak "Ogniem i mieczem" czy "Na dobre i na złe". Miłośnicy jego twórczości podziwiają go nie tylko za kunszt aktorski, ale również za niezwykłą dbałość o kondycję fizyczną i świetną sylwetkę. Niedawno po raz kolejny postanowił zaprezentować w sieci swoje wyrzeźbione ciało!

Michał Żebrowski pokazuje muskulaturę

Gwiazdor polskiego kina znany jest z tego, że nie boi się eksponowania efektów treningów. Jego muskularna sylwetka stale wzbudza zachwyt wśród internautów, a 54-letni aktor w ostatnich tygodniach regularnie wrzuca do sieci ujęcia bez koszulki. Taka aktywność z pewnością cieszy jego wierne fanki. Ostatnia z fotografii została wykonana w jego domowym zaciszu, gdzie Michał Żebrowski zajadał się makaronem. Ślady na ciele oraz dołączony do zdjęcia opis mogą sugerować, że zdjęcie wykonano tuż po intensywnych pracach w ogrodzie. Trzeba przecież zrobić porządki przed nadejściem jesieni, a bez koszulki pracuje się swobodniej...

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Fani zachwyceni. "Zaorane!" Skomentowała też Anja Rubik

W komentarzach pod postem natychmiast wybuchł wulkan pozytywnych emocji. Obserwatorzy aktora wykazali się sporym poczuciem humoru, nierzadko odwołując się do dorobku artystycznego gwiazdora, a także do sytuacji przedstawionej na fotografii.

– Skoszone – napisał krótko Michał Żebrowski.

– Chyba zorane; Szacunek. Nie każdy wiele ile wysiłku to kosztuje!; Ja bym powiedziała, że i skoszone i skuszone…; Prawdziwy wiedźmin jak nic! Totalny dzik – odpowiedzieli fani na Instagramie.

Do zachwytów dołączyła również znana polska supermodelka. Anja Rubik, bo o niej mowa, ograniczyła się do zostawienia pod zdjęciem dwóch emotikonów ognia, co wymownie oddaje nastroje panujące na profilu Żebrowskiego.

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