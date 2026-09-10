Anna Wendzikowska kończy 45 lat. Wspomniała słowa dziadka. "Nie wiem, kiedy przeleciało to życie"

Anna Wendzikowska otoczona gwiazdami. Tak wyglądały jej 45. urodziny

Anna Wendzikowska od lat jest jedną z rozpoznawalnych twarzy polskiego show-biznesu. Dziennikarka przez lata pracy w telewizji poznała mnóstwo gwiazd i osób związanych z branżą. Nic więc dziwnego, że na jej 45. urodzinach pojawiły się dobrze znane nazwiska.

Solenizantka postawiła na spotkanie w popularnym lokalu w samym centrum Warszawy. Zamiast wielkiej, wystawnej imprezy wybrała wieczór w gronie bliskich jej kobiet. Była okazja do rozmów, śmiechu i wspólnego świętowania.

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45. urodziny to dla wielu osób wyjątkowy moment. Anna Wendzikowska ma za sobą wiele lat pracy w mediach, setki rozmów z gwiazdami i liczne podróże. Tym razem to ona znalazła się jednak w centrum uwagi.

Dziennikarka zadbała o to, by swój jubileusz spędzić w towarzystwie osób, z którymi łączą ją dobre relacje. Wśród zaproszonych znalazły się znane koleżanki ze świata show-biznesu. Kobiece grono szybko stworzyło atmosferę idealną do świętowania. Była między innymi Joanna Opozda, Barbara Pasek czy Joanna Racewicz.

Modna restauracja w centrum Warszawy była tego wieczoru miejscem spotkania gwiazd. Eleganckie wnętrza, wspólny stół i rozmowy przy jedzeniu sprawiły, że urodzinowy wieczór miał wyjątkowy charakter.

Wendzikowska mogła choć na chwilę zapomnieć o codziennych obowiązkach oraz troskach i skupić się na celebrowaniu swojego święta. W końcu 45. urodziny zdarzają się tylko raz!

Nie ukrywam, że moment urodzin to siłą rzeczy dla mnie czas jakichś podsumowań, refleksji, zadumy, tęsknoty za tym, co bezpowrotnie minęło i świadomego rozkminiania tego, dokąd chcę podążać i z kim… - napisała w sieci dziennikarka.

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