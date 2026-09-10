Zajrzeliśmy za kulisy "The Voice of Poland". Czeka nas kilka zmian w formule

Edyta Bartosiewicz zajmie miejsce Margaret

17. edycja "The Voice of Poland" wystartuje 12 września o godz. 20:30 w TVP2. W czerwonych fotelach ponownie zobaczymy Michała Szpaka, Kubę Badacha oraz Tomsona i Barona. Do grona trenerów dołączy jednak nowa twarz - Edyta Bartosiewicz. Artystka zastąpi Margaret i będzie miała okazję pracować z uczestnikami, którzy marzą o rozpoczęciu lub rozwinięciu muzycznej kariery.

Pierwsze emocje pojawią się już podczas Przesłuchań w Ciemno. To właśnie wtedy wokaliści będą musieli przekonać do siebie trenerów przede wszystkim swoim głosem. Tradycyjnie nie będą widzieć wykonawców, dopóki nie zdecydują się odwrócić swoich foteli.

Zmiany w "The Voice of Poland"

Tegoroczna edycja nie będzie jednak dokładnie taka sama jak poprzednie. Zmiany obejmą między innymi Bitwy oraz odcinki na żywo. Szczegółów na razie nie ujawniono, ale prowadząca program Paulina Chylewska zapowiedziała, że widzowie zobaczą zmodyfikowaną formułę kolejnych etapów.

Będzie też odrobinę zmieniona formuła Bitew i tych programów na żywo. Ale do tego wszystkiego jeszcze dojdziemy. Niech państwo po prostu oglądają od 12 września

- powiedziała w "Pytaniu na śniadanie".

Ania Karwan ponownie da uczestnikom drugą szansę

W nowym sezonie nie zabraknie także "The Voice Comeback Stage Powered by Orange". Projekt powróci po raz kolejny, a jego twarzą ponownie będzie Ania Karwan.

Wokalistka, która sama brała udział w "The Voice of Poland” i dotarła do finału 7. edycji, będzie pełnić funkcję piątej trenerki. To właśnie do niej mogą trafić uczestnicy, których nie wybrał żaden z czterech głównych trenerów podczas Przesłuchań w Ciemno.

Rywalizacja w "Comeback Stage" będzie więc dla nich szansą na powrót do głównego nurtu programu. Ostatecznie dwoje wokalistów otrzyma możliwość dołączenia do półfinalistów i dalszej walki o zwycięstwo.

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Paulina Chylewska i Maciej Musiał ponownie prowadzącymi

Za kulisami i na scenie ponownie pojawią się Paulina Chylewska oraz Maciej Musiał. To oni będą towarzyszyć uczestnikom podczas kolejnych etapów muzycznej rywalizacji.

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17. edycja "The Voice of Poland" rozpocznie się w sobotę 12 września o godz. 20:30 w TVP2. Program będzie dostępny również online w TVP VOD.

Co dzieje się za kulisami "The Voice of Poland"?

Michał Szpak po raz siódmy zasiądzie w czerwonym fotelu. Na zdjęciach zza kulis widzimy, jak w przerwie nagrań wpatruje się z lekkim uśmiechem w trzymany w dłoni smartfon. Ma na sobie kamizelkę w panterkę, czarną opaskę na szyi oraz biżuterię. Oczywiście nie zabrakło jego znaku rozpoznawczego, czyli długich, kręconych włosów. Przed nim widoczny jest charakterystyczny czerwony przycisk oraz kubek termiczny. W naszej galerii znalazły się też fotografie pozostałych trenerów. Zobaczcie sami!

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Edyta Bartosiewicz o udziale w "The Voice of Poland". Dostawała propozycje od pierwszej edycji!