Zdumiewające, kim jest mąż Pauliny Chylewskiej. Są razem od ponad 22 lat! Poznali się w liceum

Paulina Chylewska od lat funkcjonuje w polskich mediach. Dziennikarka i prezenterka telewizyjna pierwsze kroki stawiała w tym świecie już w 1996 roku, jako 18-letnia dziewczyna, debiutując w regionalnym kanale TVP3 Bydgoszcz. Później stopniowo rozwijała swoją karierę, pojawiając się w największych stacjach telewizyjnych w Polsce. O swoim życiu prywatnym raczej nie opowiada otwarcie, choć ostatnio zrobiła wyjątek. Dzięki temu mogliśmy poznać historię miłości między nią a znanym dziennikarzem, którym jest Marcin Feddek. Mało osób wie bowiem, że dziennikarz i komentator sportowy jest jej mężem. Para niedawno świętowała 22. rocznicę ślubu, a poznali się jeszcze w liceum - uczucie narodziło się podczas studniówkowej zabawy. Feddek okazał się świetnym tancerzem.
- Wiedziałam, że Marcin istnieje, że jest synem koleżanki mojej mamy i jest ode mnie starszy. Wiedziałam też, że bardzo dobrze tańczy. (...) Nie w głowie byli mi wtedy chłopcy, bo miałam maturę i musiałam się uczyć. Natomiast okazało się, że Marcin rzeczywiście dobrze tańczy i na tej studniówce świetnie się bawiliśmy - opowiedziała Paulina Chylewska w rozmowie z "Interia Sport".
I choć prezenterka planowała tylko "odhaczyć" imprezę z kolegą, a później pójść w swoją stronę, to serce miało dla niej inne plany. Po kilku latach od tego wydarzenia para stanęła na ślubnym kobiercu. Szczegóły poniżej.
Paulina Chylewska i Marcin Feddek. Dwie córki, dziennikarska kariera i miłość, która trwa
Paulina Chylewska i Marcin Feddek powiedzieli sobie uroczyste "tak" w sierpniu 2003 roku, kiedy stanęli na ślubnym kobiercu. Niedawno obchodzili więc swoją 22. rocznicę ślubu. W międzyczasie doczekali się dwóch córek. Przez jakiś okres dzielili też pracę zawodową, bowiem pracowali w tych samych stacjach. Feddek w przeszłości był związany z TVP, potem przeszedł do Polsatu, a przez 20 lat pracował w sportowej odnodze tej redakcji. Pod koniec 2023 roku został odsunięty od komentowania meczów w stacji, lecz w marcu 2024 roku po wielu latach powrócił - tym razem do telewizji publicznej. Przed kamerą wciąż spełnia się jego żona, Paulina Chylewska.
Czytaj także: Wielki sekret "The Voice of Poland" wyszedł na jaw! Paulina Chylewska zdradziła prawdę o Musiale
Co ciekawe, córki małżeństwa już teraz podpatrują rodziców w pracy i zastanawiają się, czy mogłyby podążyć ich ścieżką kariery. Paulina Chylewska nie zamierza ich od tego odciągać, ale uważa, że paradoksalnie może być im trudniej ze względu na to, że mama i tata od lat w tej branży funkcjonują. Mowa zapewne o porównaniach do ich pracy i wysokich oczekiwaniach, choć z drugiej strony znajomości i znane nazwisko w mediach mogą jednocześnie pomóc w znalezieniu zatrudnienia.
Czy dziewczyny pójdą w ślady Chylewskiej i Feddka? Czas pokaże. Będziemy się temu w "Super Expressie" przyglądać.