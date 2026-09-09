Prokuratorowi z Bydgoszczy grozi do 3 lat więzienia! Jechał po pijanemu

Pijany prokurator podjechał motorem do sklepu. Teraz Dominikowi M. grozi więzienie

Prokurator Dominik M., zastępca Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz - Południe podjechał pod sklep w Białych Błotach. Gdy ludzie go tam zobaczyli, zabrali mu kluczyki od motoru i wezwali policję, bo byli pewni, że mężczyzna jest pijany. Prokurator nie chciał rozmawiać z policjantami odmówił dmuchania w balonik. Dopiero po trzech godzinach pobrano mu krew do badań. Był pijany. Prokurator został zawieszony na pół roku. Za to, co zrobił, grozi mu do trzech lat więzienia. W sprawie prokuratora Dominika M., na oficjalnej stronie Prokuratury Krajowej został umieszczony komunikat następującej treści.

"Obecność alkoholu etylowego we krwi w stężeniach odpowiednio 1,10‰, 0,97‰ oraz 0,88‰"

"Stan faktyczny

W toku śledztwa prowadzonego przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej ustalono następujący stan faktyczny: 6 września 2026 roku około godz. 21:45 prokurator Dominik M. przyjechał motocyklem pod sklep w miejscowości Białe Błota (pow. bydgoski). Sposób zachowania Dominika M. wzbudził u osób znajdujących się w pobliżu podejrzenie, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Wobec powyższego osoby te uniemożliwiły mu dalszą jazdę, zabierając kluczyki, a następnie wzywając Policję.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze Komisariatu Policji w Białych Błotach podjęli interwencję, w toku której Dominik M. odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

W związku z podejrzeniem prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości Dominik M. został zatrzymany, a następnie przewieziony do szpitala w Bydgoszczy w celu pobrania krwi do badań. Badania przeprowadzone przez Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy wykazały obecność alkoholu etylowego we krwi w stężeniach odpowiednio 1,10‰, 0,97‰ oraz 0,88‰.

Zgodnie z art. 115 § 16 k.k. stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5‰.

Wniosek o uchylenie immunitetu i zarzut

W dniu 8 września 2026 roku prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie prokuratora Dominika M. do odpowiedzialności karnej (wniosek o uchylenie immunitetu).

Tego samego dnia Sąd Najwyższy uwzględnił wniosek i wyraził zgodę na pociągnięcie prokuratora Dominika M. do odpowiedzialności karnej.Po uzyskaniu zgody prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przedstawił Dominikowi M. zarzut prowadzenia w dniu 6 września 2026 roku w miejscowości Białe Błota motocykla w stanie nietrzeźwości (przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3).Po przedstawieniu zarzutu prokurator przesłuchał Dominika M. w charakterze podejrzanego. Dominik M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci nakazu powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas trwania postępowania.

Tryb postępowania

Prokurator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego, a zatrzymany – bez zgody przełożonego dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, co miało miejsce w niniejszej sprawie (art. 135 § 1 Prawa o prokuraturze).Jeżeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej dotyczy prokuratora ujętego na gorącym uczynku przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 k.k.) i pozostającego nadal zatrzymanym, sąd dyscyplinarny podejmuje uchwałę w przedmiocie wniosku niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 godzin od jego wpłynięcia do sądu dyscyplinarnego (art. 135 § 10 Prawa o prokuraturze). Tryb ten został zastosowany w niniejszej sprawie.

Zawieszenie w czynnościach służbowych

W dniu 8 września 2026 r. Prokurator Regionalny w Gdańsku, na podstawie art. 150 ustawy Prawo o prokuraturze, zawiesił prokuratora Dominika M. w czynnościach służbowych na okres 6 miesięcy".

Pod komunikatem podpisała się prokurator Katarzyna Calów - Jaszewska z działu prassowego Prokuratury Krajowej

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