Alerty RCB rozesłane na Mazowszu! "Nie dotykać"

Alert RCB dla dwóch województw. Okazało się, że chodzi o szczepionki dla lisów

Alerty RCB stały się już stałym elementem naszego życia. A to dostajemy wiadomości o tym, że będzie ciepło, a to o tym, że będzie zimno, zdarzają się też takie informujące o rosyjskich atakach na Ukrainę. Ale od czasu do czasu pojawia się coś o... lisach. Tak było i tym razem. Mieszkańcy Mazowsza i Lubelszczyzny dostali w środę alert RCB. Powodem jest rozpoczynająca się w czwartek akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

Rozpocznie się ona w czwartek w województwach mazowieckim i lubelskim. Na Lubelszczyźnie zrzuty mają potrwać do niedzieli, a na Mazowszu do środy. Termin może się jednak zmienić w przypadku złej pogody lub z innych przyczyn niezależnych od służb.

W związku z akcją mieszkańcy obu województw dostali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. RCB apeluje przede wszystkim, aby nie dotykać znalezionych szczepionek oraz nie dopuszczać do nich zwierząt domowych.

Szczepionka dla lisów ma brunatno-zielony kolor i intensywny zapach ryb

Szczepionka Rabadrop znajduje się w okrągłej lub kwadratowej przynęcie. Ma brunatno-zielony kolor i intensywny zapach ryb. Przynęty będą zrzucane z samolotów oraz wykładane ręcznie na polach, łąkach i w lasach. Nie będą trafiać na drogi, tereny zabudowane ani do zbiorników wodnych.

Szczepionka jest przeznaczona dla lisów, które są szczególnie podatne na zakażenie wścieklizną. Przez 14 dni po jej wyłożeniu właściciele psów powinni zachować szczególną ostrożność podczas spacerów.

Jeśli zwierzę domowe zetknie się z przynętą, trzeba poinformować weterynarza. Człowiek, który miał kontakt ze szczepionką, powinien skontaktować się z lekarzem. Jeśli preparat dostał się do otwartej rany, oczu, ust lub nosa, miejsce należy jak najszybciej przemyć wodą z mydłem i zgłosić się do lekarza.

Masowe doustne szczepienia dzikich zwierząt przeciwko wściekliźnie prowadzone są w Polsce od 1993 roku.

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‼️Uwaga! Alert RCB‼️„KOMUNIKAT: 10-13.09 w woj. lubelskim planowane zrzuty szczepionek dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt!”.Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/aVOg6tnY8j— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 9, 2026

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