Na przejazdach kolejowych nie ma miejsca na ryzyko! Po tragedii w Sokolnikach Suchych przypominamy podstawowe zasady

Koszmarny wypadek w Sokolnikach Suchych

Do zdarzenia doszło w środę przed południem. Samochód ciężarowy przewożący beton wjechał na przejeździe kolejowym w pierwszy wagon pociągu IC "Koziołek" relacji Lublin - Szczecin. Pociągiem podróżowało sto kilkanaście osób – według danych PKP sprzedanych było 111 biletów. Po zderzeniu wagony wypadły z torów, a część składu przewróciła się na bok.

20 osób zostało rannych, 7 przetransportowano do szpitala. Jedna osoba zmarła. Osoby, które nie wymagały hospitalizacji, przewieziono autokarami do biblioteki w pobliskim Skrzynnie, gdzie zorganizowano dla nich punkt pomocy.

W sprawie wszczęto prokuratorskie śledztwo.

– Mamy do czynienia ze zdarzeniem polegającym na sprowadzeniu katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem w postaci zgonu – przekazała w rozmowie z Radiem ESKA Aneta Góźdź, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Jak zachować się na przejeździe? Dlaczego przypominamy zasady?

Każdy taki wypadek – niezależnie od miejsca i okoliczności – ma wspólny mianownik: błąd kierowcy na przejeździe kolejowym. To właśnie tam, na styku drogi i torów, dochodzi do najbardziej dramatycznych zdarzeń. Przejazd kolejowy nie wybacza ani pośpiechu, ani rutyny, ani „jazdy na pamięć”. Dlatego po tragedii w Sokolnikach Suchych warto przypomnieć, jak kierowcy powinni zachowywać się na każdym typie przejazdu – zanim dojdzie do kolejnego dramatu.

Przejazdy z rogatkami – żadnych wyjątków

Na przejazdach wyposażonych w rogatki kierowca nie ma żadnej dowolności. Jeśli rogatki zaczynają się opuszczać – choćby minimalnie – wjazd na tory jest absolutnie zakazany.Nie wolno przyspieszać, „przeskakiwać” przed zaporą, wciskać gazu ani liczyć na szczęście. Czerwone światło, sygnał dźwiękowy i ruch rogatek oznaczają jedno: pociąg jest już w drodze. A pociąg jadący z prędkością 100 km/h nie zatrzyma się w miejscu – jego droga hamowania to nawet kilkaset metrów.

Sygnalizacja świetlna – czerwone to nie sugestia

Na wielu przejazdach nie ma rogatek, ale jest sygnalizacja świetlna. Jej zasady są równie proste: czerwone światło oznacza bezwzględny zakaz wjazdu.Kierowcy często tłumaczą się, że „nic nie widzieli”, „pociąg był daleko”, „to tylko jeden wagon”. To nie ma znaczenia. Sygnalizacja działa na podstawie realnej prędkości i odległości pociągu. Jeśli miga czerwone – torów nie wolno przekraczać. Nawet na sekundę.

Przejazdy niestrzeżone – pełna odpowiedzialność kierowcy

Najwięcej tragedii zdarza się na przejazdach niestrzeżonych, gdzie nie ma ani rogatek, ani sygnalizacji. To miejsca, w których kierowca musi wykazać się maksymalną ostrożnością.Dojeżdżając do takiego przejazdu, należy zwolnić, zatrzymać się przed znakiem STOP, rozejrzeć w obie strony i dopiero wtedy ruszyć. Pociągi często jadą szybciej, niż się wydaje, a ich dźwięk bywa słabo słyszalny. Wjazd „na pewniaka” to proszenie się o tragedię.

Czego kierowca absolutnie nie może robić

Przepisy są jednoznaczne:

Kierowca nie może wjechać na przejazd, jeśli nie ma pewności, że może go opuścić.

Nie wolno zatrzymywać się na torach, omijać rogatek, ignorować czerwonego światła ani próbować „uciec” przed pociągiem.

Niedopuszczalne jest także wjeżdżanie na przejazd, gdy korek uniemożliwia zjazd z torów.

Każda z tych sytuacji może zakończyć się katastrofą – taką jak ta w Sokolnikach Suchych.

Po tragedii – mocny apel służb

Policja, straż pożarna i kolejarze przypominają: przejazd kolejowy to miejsce szczególnego ryzyka. Pociąg zawsze ma pierwszeństwo, a kierowca musi zachować pełną koncentrację.

Wypadek z 9 września pokazuje, że chwila nieuwagi może doprowadzić do zderzenia, którego skutki są dramatyczne.

Służby apelują: stosujcie się do znaków, nie ryzykujcie, nie próbujcie „zdążyć”. Na torach nie ma miejsca na brawurę.

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