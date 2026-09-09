Serce czterolatka nagle się zatrzymało. Chwile grozy pod Świeciem

Dramatyczna walka o życie czterolatka w Osiu

Dramatyczne sceny rozegrały się w środę, 9 września, przed południem w miejscowości Osie. Jak podaje serwis Extra Świecie, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o czteroletnim chłopcu, który nagle przestał oddychać z powodu zatrzymania krążenia.

Na ratunek natychmiast zadysponowano dwa wozy strażackie z lokalnej jednostki OSP. Gdy strażacy zjawili się na miejscu, medycy prowadzili już desperacką walkę o przywrócenie dziecku czynności życiowych.

Kiedy strażacy dotarli na miejsce, dzieckiem zajmował się już zespół ratownictwa medycznego. Była też policja. Strażacy włączyli się do akcji ratunkowej, a trzeci zastęp zabezpieczał miejsce lądowania śmigłowca LPR – wyjaśnia starszy sekcyjny Michał Kęska ze świeckiej straży pożarnej, cytowany przez Extra Świecie.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zabrało dziecko do Bydgoszczy

Sytuacja wyglądała początkowo na krytyczną. Na szczęście, dzięki sprawnej akcji zespołu medycznego udało się przywrócić pracę serca i oddech czteroletniego chłopca.

Dziecko w stanie stabilnym, ale wymagającym dalszej specjalistycznej opieki, zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy.

W całej operacji ratunkowej brały udział zespoły ratownictwa medycznego, funkcjonariusze policji oraz strażacy, którzy nie tylko asystowali ratownikom, ale również zabezpieczyli teren pod lądowanie helikoptera.