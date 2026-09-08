42 tys. zł emerytury co miesiąc! Rekordzistka mieszka w Bydgoszczy

Bydgoszczanka z rekordową emeryturą

Jak podało TVP Bydgoszcz, mieszkanka Bydgoszczy otrzymuje obecnie najwyższą emeryturę wypłacaną kobiecie w Polsce. Jej miesięczne świadczenie przekracza 42 tys. zł brutto.

Skąd tak wysoka kwota? Bydgoszczanka przepracowała aż 61 lat, a decyzję o przejściu na emeryturę podjęła dopiero po ukończeniu 81. roku życia.

To właśnie długość aktywności zawodowej i późne zakończenie pracy mają ogromne znaczenie dla wysokości świadczenia. ZUS wskazuje, że osoby otrzymujące najwyższe emerytury zazwyczaj mogą pochwalić się nie tylko długim stażem, ale również wysokimi zarobkami.

Nie każdy po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego od razu chce zakończyć aktywność zawodową. Wśród osób pobierających najwyższe świadczenia przeważają seniorzy z bardzo długim stażem pracy, wysokimi zarobkami i przejściem na emeryturę zdecydowanie później niż obowiązujący w Polsce wiek powszechny – mówi dziennikarzom TVP Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Ponad 30 tys. zł emerytury w Kujawsko-Pomorskiem

Rekordowa emerytura Bydgoszczanki robi wrażenie, ale w regionie są również inni seniorzy otrzymujący bardzo wysokie świadczenia. Jak wynika z danych ZUS przytoczonych przez TVP Bydgoszcz, w województwie kujawsko-pomorskim nie brakuje emerytów, których miesięczne świadczenia przekraczają 30 tys. zł brutto.

Wysokie emerytury są najczęściej efektem wieloletniego opłacania składek oraz odkładania decyzji o zakończeniu pracy. Każdy dodatkowy rok aktywności zawodowej oznacza bowiem kolejne składki, a jednocześnie krótszy okres, przez który zgromadzony kapitał jest dzielony.