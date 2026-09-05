Nagle zjechał na przeciwny pas. Chwilę później już nie żył!

Dramat rozegrał się w piątek, 4 września, krótko po godzinie 18:00 na trasie wojewódzkiej numer 240. Zdarzenie miało miejsce na terenie gminy Świecie, a dokładnie w miejscowości Terespol Pomorski. Według informacji przekazanych przez lokalny serwis Extra Świecie, w zderzeniu wzięły udział trzy pojazdy.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca Audi z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z ciężarową Scanią. Potem odbił się od niej i uderzył w Mazdę – wyjaśnia dziennikarzom portalu mł. asp. Małgorzata Frukacz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Życia mężczyzny siedzącego za kierownicą Audi nie udało się uratować. We wszystkich uczestniczących w karambolu pojazdach znajdowało się łącznie sześć osób. Wśród pasażerów było między innymi 8-letnie dziecko, jednak w tym przypadku obyło się bez jakichkolwiek urazów.

Interwencji ratowników medycznych wymagała natomiast kobieta, która prowadziła auto ciężarowe. Kierująca Scanią doznała urazu stawu skokowego, ale po opatrzeniu na miejscu ratownicy uznali, że nie ma potrzeby przewożenia poszkodowanej do placówki medycznej.

Teren wypadku został szybko zabezpieczony przez wezwane na miejsce zdarzenia jednostki ratunkowe, które natychmiast przystąpiły do uprzątania rozbitych elementów pojazdów. Śledczy pracujący pod ścisłym nadzorem prokuratury będą teraz szczegółowo ustalać przebieg oraz wszelkie okoliczności tej drogowej tragedii.