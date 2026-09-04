12-latek zaatakowany na przystanku. Rówieśnik uderzył go w twarz, wszystko się nagrało!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Dawid Olszewski
2026-09-04 13:31

Niepokojące zdarzenie na jednym z bydgoskich przystanków. 1 września 12-letni chłopiec miał zostać zaatakowany przez swojego rówieśnika. Moment, w którym jeden z nastolatków uderza drugiego w twarz, nagrała przypadkowa świadkini. Sprawą zajmuje się bydgoska policja, a o dalszych krokach zdecyduje sąd rodzinny.

12-latek zaatakowany na przystanku. Rówieśnik uderzył go w twarz, wszystko nagrała kobieta
Autor: Facebook; Shutterstock/ Facebook

Do zdarzenia doszło 1 września na przystanku przy ul. Perłowej w Bydgoszczy. Jak informuje Radio Eska, jedna z mieszkanek miasta była świadkiem sytuacji, która wzbudziła jej niepokój.

Kobieta zauważyła dwóch chłopców. Jeden z nich miał uderzyć drugiego w twarz. Bydgoszczanka zareagowała i krzykiem przerwała atak. Jednocześnie nagrała zdarzenie telefonem.

Jak możemy zobaczyć na nagraniu, chłopak, który siedzi na przystanku został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy. Nasze działania są ukierunkowane, aby wszystko okoliczności wyjaśnić – powiedziała nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Po wszystkim kobieta zawiadomiła policję, a nagraniem podzieliła się w mediach społecznościowych. W opisie filmu przekazała, że rodzice pokrzywdzonego chłopca zostali odnalezieni i że sprawa została zgłoszona funkcjonariuszom. 

Policja nadal zbiera dowody i przesłuchuje osoby związane z tym zdarzeniem.

Sprawa znajdzie swój finał w sądzie – przekazała nadkom. Kowalska.

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