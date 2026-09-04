12-latek zaatakowany na przystanku. Rówieśnik uderzył go w twarz, wszystko się nagrało!

Do zdarzenia doszło 1 września na przystanku przy ul. Perłowej w Bydgoszczy. Jak informuje Radio Eska, jedna z mieszkanek miasta była świadkiem sytuacji, która wzbudziła jej niepokój.

Kobieta zauważyła dwóch chłopców. Jeden z nich miał uderzyć drugiego w twarz. Bydgoszczanka zareagowała i krzykiem przerwała atak. Jednocześnie nagrała zdarzenie telefonem.

Jak możemy zobaczyć na nagraniu, chłopak, który siedzi na przystanku został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy. Nasze działania są ukierunkowane, aby wszystko okoliczności wyjaśnić – powiedziała nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Po wszystkim kobieta zawiadomiła policję, a nagraniem podzieliła się w mediach społecznościowych. W opisie filmu przekazała, że rodzice pokrzywdzonego chłopca zostali odnalezieni i że sprawa została zgłoszona funkcjonariuszom.

Policja nadal zbiera dowody i przesłuchuje osoby związane z tym zdarzeniem.

Sprawa znajdzie swój finał w sądzie – przekazała nadkom. Kowalska.