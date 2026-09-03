Pan Roman zniknął bez śladu blisko miesiąc temu. Ratownicy wciąż nie tracą nadziei!

Policjanci nie ustają w poszukiwaniach 68-letniego mieszkańca Pakości. Roman Kucała wyszedł z domu w nocy 5 sierpnia 2026 roku. Do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi i nie wrócił do miejsca zamieszkania.

Mężczyzna ma około 166 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma zielone oczy, siwe włosy, wąsa i nosi okulary. W chwili zaginięcia był ubrany w granatową koszulkę, ciemne spodenki sięgające do kolan oraz czarną czapkę z daszkiem.

Ostatni ślad zaginionego

Jak przekazuje policja, Roman Kucała był po raz ostatni widziany 6 sierpnia około godz. 5 rano w miejscowości Pławin. Jego obecność zarejestrowały tamtejsze kamery monitoringu.

Funkcjonariusze zwracają się teraz z kolejnym apelem do mieszkańców okolicznych miejscowości. Chodzi przede wszystkim o Pławin, Rycerzewo, Rycerzewko, Kościelec, Rybitwy, Łącko i Wielowieś.

Policja prosi, aby jeszcze raz sprawdzić nagrania z monitoringu znajdującego się na prywatnych posesjach z okresu zaginięcia mężczyzny. Mundurowi apelują również o dokładne sprawdzenie terenów wokół domów, ogródków, budynków gospodarczych, altan, pustostanów i innych miejsc, w których zaginiony mógłby szukać schronienia.

Każda informacja może okazać się niezwykle cenna.

Ratownicy sprawdzali teren i wodę

W środę, 2 września, w poszukiwania ponownie włączyli się ratownicy Nadgoplańskiego WOPR Kruszwica. Działania prowadzono zarówno na lądzie, jak i na obszarach wodnych znajdujących się w rejonie poszukiwań.

W akcji uczestniczył zespół dronowy, który obserwował teren z powietrza. Pięciu ratowników wodnych sprawdzało natomiast akweny oraz trudno dostępne miejsca wskazane w ramach prowadzonych poszukiwań.

Niestety, także tym razem nie udało się odnaleźć 68-latka. Poszukiwania Romana Kucały nadal trwają.

Widziałeś Romana Kucałę? Zadzwoń na policję

Policja ponownie apeluje do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje dotyczące miejsca pobytu zaginionego. Każdy, nawet pozornie nieistotny szczegół, może pomóc w jego odnalezieniu.

Osoby, które zauważą Romana Kucałę lub wiedzą, gdzie może przebywać, proszone są o pilny kontakt pod numerem alarmowym 112 albo bezpośrednio z dyżurnym Policji pod numerem 47 752 82 10.