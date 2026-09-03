Pogoda w Toruniu na weekend 4-6 września

Nadchodzący weekend w Toruniu upłynie pod znakiem chmur i deszczu. Prognozy nie przewidują gwałtownych zmian, ale opady będą stałym elementem aury od piątku aż do niedzieli. To ważna informacja dla osób planujących aktywności na zewnątrz. Temperatury w ciągu dnia będą się utrzymywać na stabilnym poziomie około 18-19 stopni Celsjusza. Wyraźniejsza zmiana nastąpi w temperaturze nocnej, która po piątku zauważalnie spadnie.

Piątek z największymi opadami

Początek weekendu, 4 września, przyniesie najwięcej wilgoci. W ciągu dnia może spaść ponad 5 mm deszczu, co oznacza, że przelotne, ale czasem intensywne opady będą bardzo prawdopodobne. Piątek będzie jednocześnie najcieplejszym dniem weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą blisko 19 stopni. Także noc z piątku na sobotę zapowiada się łagodnie, z temperaturą minimalną na poziomie około 16 stopni. Do tego dojdzie odczuwalny wiatr, którego prędkość osiągnie około 6 m/s.

Sobota i niedziela z poprawą, ale wciąż z deszczem

W sobotę, 5 września, pogoda w Toruniu będzie kontynuacją deszczowej aury, ale z jedną kluczową różnicą – opady wyraźnie osłabną. Prognozy wskazują na sumę opadów w okolicach 2 mm, co oznacza, że deszcz będzie miał raczej charakter przelotny. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie około 18 stopni, więc będzie nieco chłodniej niż w piątek. Noc przyniesie już wyraźne ochłodzenie, ze spadkiem temperatury do około 13 stopni. Sobota będzie też najbardziej wietrznym dniem weekendu, ze średnią prędkością wiatru przekraczającą 6 m/s.

Niedziela, 6 września, przyniesie dalsze uspokojenie aury. Deszcz wciąż będzie możliwy, ale opady będą już najsłabsze w całym weekendzie i ich suma nie powinna przekroczyć 1-2 mm. Termometry wskażą wartości bardzo zbliżone do sobotnich, od około 14 stopni w nocy do 18 stopni w dzień. Istotną zmianą będzie osłabienie wiatru, który zwolni do około 5 m/s. Sprawi to, że odczucie chłodu będzie mniejsze, a pogoda na zakończenie weekendu stanie się spokojniejsza.

Jak spędzić deszczowy weekend w Toruniu?

Utrzymująca się deszczowa pogoda może nieco skomplikować plany na świeżym powietrzu, zwłaszcza w piątek i sobotę. To dobra okazja, by postawić na aktywności pod dachem i nadrobić zaległości kulturalne, odwiedzając na przykład muzea czy galerie. Weekend sprzyja również spędzaniu czasu w klimatycznych kawiarniach lub restauracjach, bez pośpiechu. Jeśli ktoś mimo wszystko planuje spacer, najlepszym momentem może okazać się niedzielne popołudnie. Wtedy zarówno deszcz, jak i wiatr będą najsłabsze w ciągu całego weekendu.

Dane pogodowe: OpenWeather