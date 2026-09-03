Tragiczny wypadek w Bydgoszczy. Motocyklista zginął po zderzeniu z busem!

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 3 września, na ul. Nowotoruńskiej w Bydgoszczy. Motocyklista zderzył się tam z busem. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

Jak potwierdziła Radiu PiK nadkom. Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskich policjantów, motocyklista był reanimowany. Niestety, mimo podjętej walki o jego życie, mężczyzny nie udało się uratować.

Godz. 10:26 - Bydgoszcz, ul. Nowotoruńska - potrącenie motocyklisty przez busa. Prowadzona resuscytacja z udziałem PRM. Na miejscu 2 zastępy SP.— KwtPspInfo (@KwtPspInfo) September 3, 2026

Do wypadku doszło około godz. 10:30. Kierowca busa nie odniósł obrażeń. W chwili zdarzenia w pojeździe nie było pasażerów - poinformował Radio PiK dyżurny Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Funkcjonariusze kierują ruchem, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w kierunku centrum Bydgoszczy oraz Solca Kujawskiego.