Tragiczny wypadek w Bydgoszczy. Motocyklista zginął po zderzeniu z busem!

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 3 września, na ul. Nowotoruńskiej w Bydgoszczy. Motocyklista zderzył się tam z busem. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.
Jak potwierdziła Radiu PiK nadkom. Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskich policjantów, motocyklista był reanimowany. Niestety, mimo podjętej walki o jego życie, mężczyzny nie udało się uratować.
Do wypadku doszło około godz. 10:30. Kierowca busa nie odniósł obrażeń. W chwili zdarzenia w pojeździe nie było pasażerów - poinformował Radio PiK dyżurny Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.
Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Funkcjonariusze kierują ruchem, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w kierunku centrum Bydgoszczy oraz Solca Kujawskiego.