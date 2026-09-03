15-letnia Kornelia zaginęła bez śladu! Oddaliła się podczas wycieczki

16-latka na co dzień przebywa w Ośrodku Wychowawczym w Koronowie. 20 sierpnia wzięła udział w wycieczce do Bydgoszczy, podczas której w pewnym momencie opuściła grupę w nieznanym kierunku. Do tej pory nie wiadomo, co się z nią dzieje.

Sytuacja wywołała spore poruszenie w internecie. Komunikat o zaginięciu dziewczyny błyskawicznie obiegł media społecznościowe, zbierając liczne udostępnienia i komentarze. Internauci aktywnie pomagają w nagłaśnianiu sprawy, z nadzieją, że ktoś zauważy 16-latkę i poinformuje odpowiednie służby, co przyspieszy jej odnalezienie.

Zaginęła 16-letnia Kornelia z Koronowa. Rysopis nastolatki

Sytuację komplikuje fakt, że zaginiona nie zabrała ze sobą ani dowodu tożsamości, ani telefonu komórkowego. Kornelia ma 165 centymetrów wzrostu i waży około 60 kilogramów. Wyróżniają ją niebieskie oczy oraz włosy w kolorze ciemnego blondu.

Funkcjonariusze zwracają się z gorącą prośbą do każdego, kto od 20 sierpnia miał jakikolwiek kontakt z nastolatką lub wie cokolwiek o jej aktualnym losie.

Policja apeluje o kontakt w sprawie zaginionej Kornelii

Dla śledczych każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, może mieć kluczowe znaczenie. Osoby posiadające informacje o miejscu przebywania Kornelii powinny niezwłocznie zadzwonić do KPP w Obornikach Śląskich (47 772 42 11) lub do Komisariatu Policji w Koronowie (47 752 12 00).

Możliwe jest także zgłoszenie się osobiście do dowolnego, najbliższego komisariatu. Mundurowi liczą na zaangażowanie świadków, które pomoże w szybkim i bezpiecznym sprowadzeniu 16-latki.