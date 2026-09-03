Pogoda w Bydgoszczy: 4-6 września

Weekend w Bydgoszczy upłynie pod znakiem stopniowej poprawy pogody. Chociaż początek nie będzie zachęcał do aktywności na zewnątrz z powodu deszczu i chmur, to niedziela przyniesie już znacznie spokojniejszą aurę. Temperatury w ciągu dnia będą się wahać od 18 do ponad 19 stopni Celsjusza, jednak noce, zwłaszcza z soboty na niedzielę, zrobią się chłodne.

Deszczowy i pochmurny piątek

Piątek, 4 września, będzie najbardziej deszczowym dniem weekendu. W Bydgoszczy prognozowane jest duże zachmurzenie, a suma opadów może sięgnąć blisko 7 mm. Na termometrach zobaczymy od 16 do 18 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością około 6 m/s, co w połączeniu z deszczem może sprawić, że odczucie chłodu będzie większe.

Sobota z mniejszym deszczem i silniejszym wiatrem

W sobotę, 5 września, pogoda zacznie się poprawiać, choć nie zabraknie słabych opadów deszczu. Będą one jednak znacznie mniej intensywne niż dzień wcześniej. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do blisko 19 stopni, ale noc będzie już chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 14°C. Tego dnia należy zwrócić uwagę na wiatr, który nasili się i osiągnie prędkość około 7 m/s, stając się najsilniejszym w ciągu całego weekendu.

Niedziela najcieplejsza, ale z chłodną nocą

Niedziela, 6 września, zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu w Bydgoszczy. Na niebie wciąż mogą pojawiać się chmury niosące symboliczne opady deszczu, jednak będą one bardzo słabe. To będzie najcieplejszy dzień, z temperaturą przekraczającą 19 stopni. Warto jednak pamiętać o chłodnej nocy – termometry mogą pokazać wtedy tylko około 13°C. Wiatr wyraźnie osłabnie, wiejąc z prędkością około 5 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Bydgoszczy?

Zmienna aura może wpłynąć na weekendowe plany. Deszczowy i pochmurny piątek to dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, odwiedzenie kina lub spędzenie czasu w jednej z lokalnych kawiarni. Sobota, mimo wiatru i przelotnych opadów, pozwoli już na krótki spacer, warto jednak zabrać ze sobą parasol i cieplejsze okrycie. Najlepszym dniem na dłuższą aktywność na świeżym powietrzu będzie niedziela, kiedy pogoda znacznie się uspokoi.

Dane pogodowe: OpenWeather