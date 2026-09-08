Zastępca prokuratora zatrzymany przez policję. Prowadził motocykl po alkoholu?!

Zatrzymali zastępcę prokuratora

Do zatrzymania doszło w Bydgoszczy. Policjanci interweniowali wobec zastępcy prokuratora rejonowego, który miał prowadzić motocykl, będąc pod wpływem alkoholu.

Informację o zatrzymaniu potwierdziła „Super Expressowi” prok. Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Mogę potwierdzić, że doszło do zatrzymania takiej osoby – powiedziała prok. Adamska-Okońska.

Z nieoficjalnych ustaleń „Super Expressu” wynika, że zatrzymanym ma być Dominik M. Według tych informacji mężczyzna miał wracać ze zlotu motocyklistów. Wcześniej miał także awanturować się. Te informacje nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez śledczych.

Sprawą zajmie się prokuratura w Toruniu

Jak ustalił „Super Express”, czynności wyjaśniające z zatrzymanym przeprowadzono z niedzieli na poniedziałek (6/7 września) w Prokuraturze Okręgowej. Do kontroli trzeźwości doszło dopiero trzy godziny po zatrzymaniu. Wcześniej mężczyzna miał odmawiać poddania się testowi alkomatem.

Ze względu na pełnioną przez zatrzymanego funkcję sprawa została przekazana poza bydgoski okręg. Prokurator regionalny zdecydował, że postępowanie będzie prowadziła prokuratura w Toruniu.

Prokurator regionalny do prowadzenia tej sprawy z oczywistych względów wyznaczył prokuraturę w Toruniu. Jednak informacji w tej sprawie będzie udzielał prokurator krajowy – przekazała prok. Adamska-Okońska.

Na razie nie są znane szczegóły dotyczące dokładnych okoliczności zatrzymania ani wynik badania trzeźwości. Wiadomo natomiast, że sprawa dotyczy podejrzenia prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu.

Zatrzymany prokurator nie usłyszał dotąd zarzutów. Aby można było pociągnąć go do odpowiedzialności karnej, konieczne jest uchylenie jego immunitetu. Wniosek w tej sprawie rozpoznaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.