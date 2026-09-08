Joanna Moro łapie słońce w eleganckim bikini. Tak eksponuje boską figurę po trzech porodach

Dwie dekady temu pochodząca z polskiej rodziny z Wilna aktorka zadebiutowała na ekranach. Ogromną popularność przyniosła jej potem główna rola w serialu o losach piosenkarki Anny German. Od tamtej pory Joanna Moro stale gości w popularnych produkcjach i programach rozrywkowych, ale czym zajmuje się po godzinach? Okazuje się, że 41-latka ewidentnie wkłada wysiłek w dbanie o figurę.

Joanna Moro dba o formę. Po trzech porodach zaskakuje sylwetką

Paradowanie w bikini jej nie straszne. Wszak Joanna Moro wielokrotnie pokazywała obserwatorom w mediach społecznościowych, jak spędza wolny czas. Aktorka chętnie morsuje, oddając się z radością korzystnym właściwościom kąpieli w lodowatej wodzie. Ale to nie wszystko! Zdarzyło jej się także pochwalić jazdą na nartach po śnieżnych stokach właśnie w stroju kąpielowym. Za każdym razem fani są zgodni: po figurze gwiazdy zupełnie nie widać, że ma ona za sobą trzy porody. Przypomnijmy, że Joanna Moro wyszła za mąż w rodzinnym Wilnie, po czym z ukochanym doczekała się dwóch synów oraz córki.

Aktorka pochwaliła się fotkami w bikini. Tak wypoczywała we Włoszech

Ostatnio Joanna Moro uraczyła internautów kolejnymi zdjęciami w bikini. Aktorka wskoczyła w dwuczęściowy kostium, do którego dobrała obowiązkowe okulary przeciwsłoneczne i stylowy kapelusz. Na zdjęciach jasno widać, że ciężka praca popłaca. W oczy rzuca się jędrne ciało gwiazdy na czele z umięśnionym brzuchem!

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Czy to dobre geny, zbawienny wpływ pławienia się w zimnej wodzie, a może katorżnicze treningi na siłowni? Jedno jest pewne: roześmiana Joanna Moro pożegnała lato we Włoszech w wielkim stylu, łapiąc ostatnie promienie wakacyjnego słońca. Fotki znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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