Joanna Moro łapie słońce w eleganckim bikini. Tak eksponuje boską figurę po trzech porodach

KP
2026-09-08 11:17

Joanna Moro (41 l.) jest szczęśliwą mamą trojga dzieci. Mimo porodów figura aktorki stale zachwyca fanów! Nic dziwnego: przecież serialowa Anna German jest chociażby fanką morsowania. Ostatnio odsłoniła swoje wytrenowane ciało, łapiąc ostatnie promienie letniego słońca w bikini, i pochwaliła się nim w Internecie. Tylko spójrzcie!

Dwie dekady temu pochodząca z polskiej rodziny z Wilna aktorka zadebiutowała na ekranach. Ogromną popularność przyniosła jej potem główna rola w serialu o losach piosenkarki Anny German. Od tamtej pory Joanna Moro stale gości w popularnych produkcjach i programach rozrywkowych, ale czym zajmuje się po godzinach? Okazuje się, że 41-latka ewidentnie wkłada wysiłek w dbanie o figurę.

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Paradowanie w bikini jej nie straszne. Wszak Joanna Moro wielokrotnie pokazywała obserwatorom w mediach społecznościowych, jak spędza wolny czas. Aktorka chętnie morsuje, oddając się z radością korzystnym właściwościom kąpieli w lodowatej wodzie. Ale to nie wszystko! Zdarzyło jej się także pochwalić jazdą na nartach po śnieżnych stokach właśnie w stroju kąpielowym. Za każdym razem fani są zgodni: po figurze gwiazdy zupełnie nie widać, że ma ona za sobą trzy porody. Przypomnijmy, że Joanna Moro wyszła za mąż w rodzinnym Wilnie, po czym z ukochanym doczekała się dwóch synów oraz córki.

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Ostatnio Joanna Moro uraczyła internautów kolejnymi zdjęciami w bikini. Aktorka wskoczyła w dwuczęściowy kostium, do którego dobrała obowiązkowe okulary przeciwsłoneczne i stylowy kapelusz. Na zdjęciach jasno widać, że ciężka praca popłaca. W oczy rzuca się jędrne ciało gwiazdy na czele z umięśnionym brzuchem!

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Czy to dobre geny, zbawienny wpływ pławienia się w zimnej wodzie, a może katorżnicze treningi na siłowni? Jedno jest pewne: roześmiana Joanna Moro pożegnała lato we Włoszech w wielkim stylu, łapiąc ostatnie promienie wakacyjnego słońca. Fotki znajdziecie w naszej galerii poniżej.

Joanna Moro na wakacjach
Galeria zdjęć 18
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MORO
BIKINI
JOANNA MORO