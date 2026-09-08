Zaczepił 14-latka w autobusie, zaciągnął go do zaułku i zgwałcił. Horror w biały dzień!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-09-08 9:01

To zdarzenie wstrząsnęło Wielką Brytanią. 33-letni mężczyzna zaczepił w autobusie 14-letniego chłopca. Zmusił go, by z nim wysiadł, zaciągnął go do zaułku i zgwałcił. Wszystko zdarzyło się w sierpniu, w biały dzień. Sprawca usłyszał zarzuty. To, co robił, mrozi krew w żyłach!

Dach radiowozu z włączonymi sygnałami świetlnymi. O brutalnym gwałcie w Portsmouth przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com
  • Wielką Brytanią wstrząsnęła sprawa gwałtu na 14-latku w Portsmouth, który został zwabiony przez mężczyznę poznanego w autobusie.
  • Zatrzymany 33-letni Sadiq Farhad Azad usłyszał zarzuty nie tylko za to brutalne przestępstwo, ale także za prześladowanie młodej kobiety i uszkodzenie mienia.
  • Poznaj szokujące szczegóły, które ujawniły skalę przestępczości sprawcy i dowiedz się, co grozi Irakijczykowi.

14-letni chłopiec zgwałcony. Wiadomo, kim jest sprawca

O sprawie rozpisują się brytyjskie media. Do zdarzenia doszło dokładnie 6 sierpnia około godziny 19. Jednak, zgodnie z oficjalnym komunikatem lokalnej policji, zgłoszenie trafiło do służb kilka dni później, 11 sierpnia. Dotyczyło tego, że 14-letni chłopiec miał zostać zgwałcony w zaułku przy London Road w Portsmouth, przez mężczyznę, który zaczepił go wcześniej w autobusie.  On i chłopiec się wcześniej nie znali. 33-latek przysiadł się do niego i zaczął z nim rozmawiać, po czym przekonał chłopca, by z nim wysiadł. Wówczas zaciągnął go w małą uliczkę i zgwałcił.

Zaciągnął chłopca do zaułku. Wcześniej zaczepił go w autobusie

Policjanci rozpoczęli dochodzenie i wkrótce okazało się, że sprawca ma na koncie więcej przestępstw. "We wtorek, 1 września, otrzymaliśmy oddzielne zgłoszenie od kobiety w wieku 20 lat, która poinformowała, że ​​Azad prześladował ją przez rok, a dodatkowo uszkodził samochód członka jej rodziny. W wyniku dochodzenia w sprawie obu incydentów, Sadiq Farhad Azad, 33-letni obywatel Iraku bez stałego adresu, został aresztowany i oskarżony o następujące przestępstwa: gwałt na nieletnim, stalking, uszkodzenie mienia" - czytamy na oficjalnej strony policji w Hampshire.

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