Jan Frycz pochowany w Alei Zasłużonych. Bliscy zaapelowali o pomoc dla Skolimowa

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-09-07 21:57

W poniedziałek 7 września 2026 Jan Frycz został pochowany na warszawskich Powązkach w Alei Zasłużonych. Pogrzeb Jana Frycza pełen wzruszających chwil, a na ostatnie pożegnanie wielkiego aktora przybył tłum gwiazd , bliscy i wielbiciele jego talentu. Rodzina zmarłego zwróciła się z wyjątkowym apelem do osób, które chciały uczcić jego pamięć. Zamiast kwiatów poprosiła o wsparcie Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Poznaj szczegóły.

Bliscy Jana Frycza w nekrologu zamieścili prośbę skierowaną do żałobników. Rodzina wielkiego aktora poprosiła, aby nie przynosić kwiatów tylko wesprzeć zbiórkę na Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. 

Rodzina Jana Frycza miała jedną prośbę

Zamiast kwiatów prosimy o datki na Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie

- zaapelowali.

Był to szczególny gest rodziny Jana Frycza. Skolimów od lat jest miejscem, w którym mogą znaleźć spokojną przystań artyści związani z teatrem, filmem i estradą. To właśnie tam wielu zasłużonych twórców spędza jesień życia. 

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Zbiórka na Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie

Zebrana kwota zostanie przekazana do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie na zasadzie darowizny. 

Pogrzeb Jana Frycza odbył się zgodnie z wcześniej ogłoszonym harmonogramem. O godz. 11 rozpoczęła się ceremonia w Sali Pożegnań na Powązkach Wojskowych. Następnie, o godz. 13, kondukt żałobny wyruszył spod Bramy św. Honoraty na Starych Powązkach. Miejsce spoczynku aktora znajduje się w Alei Zasłużonych.

Symboliczny gest stał się wsparciem

Rodzina zadbała o to, by ostatnie pożegnanie Jana Frycza nie było jedynie chwilą smutku. Prośba o wpłaty na Skolimów pozwoliła zamienić kwiaty i wiązanki na konkretną pomoc dla miejsca szczególnie bliskiego środowisku artystycznemu. To symboliczny sposób, by pamięć o aktorze przełożyć na wsparcie dla kolejnych pokoleń ludzi sceny.

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Portret Jana Frycza obok białych róż i puszki na datki dla Skolimowa. O pogrzebie aktora przeczytasz na SE.
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JAN FRYCZ