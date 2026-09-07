Z ostatniej chwili! Nie żyje słynna modelka i projektantka! Bogna Sworowska: "Nie wierzymy!"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-09-07 16:17

Nie żyje Ewa Wajnert, była modelka światowych wybiegów, projektantka torebek, kostiumografka i stylistka gwiazd. Informacja o jej śmierci poruszyła świat mody i sztuki. Bogna Sworowska wspomina Wajnert jako bliską przyjaciółkę! "Trzy Muszkieterki" z lat 80. i 90. znów spotkały się w cieniu wielkiej tragedii.

Nie żyje Ewa Wajnert, projektantka torebek, kostiumografka, stylistka i była modelka światowych wybiegów. Bogna Sworowska, jej bliska przyjaciółka nie była w stanie ukryć, jak bardzo jest poruszona. 

"Piękna i Kochana Istota… Bolesne"

Nie wierzymy! Jesteśmy wstrząśnięci! Nasza Ewcia. Ewa Wajnert, modelka, projektantka obłędnych torebek. Nasza bliska koleżanka, przyjaciółka. Wraz z Lidią Popiel i Ewcią byłyśmy w latach 80-tych i części 90-tych Trzema Muszkieterkami, ciągle razem. Piękna i Kochana Istota… Bolesne 

- napisała Bogna Sworowska na swoim profilu na Instagramie.

Nierozłączne trio najpiękniejszych modelek

W ten sposób modelka i II Wicemiss Polonia 1987 pożegnała wieloletnią przyjaciółkę. Razem z Ewą Wajnert i Lidią Popiel Sworowska stworzyła cudowną, zżytą ekipę. Przez lata tworzyły nierozłączne trio i razem pokonywały kolejne etapy kariery i życia.

Poruszający wpis zamieścił pożegnalny zamieścił także Andrzej Pągowski. Artysta grafik i autor plakatów teatralnych nie krył emocji po śmierci Wajnert.

"Żegnaj Ewuniu"

Żegnaj Ewuniu... Tyle wspomnień... Łzy".

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Ewa Wajnert zdobyła sławę światowej modelki. Współpracowała z takimi domami mody jak: Yves Saint Laurent czy Azzaro. Pod koniec lat 90. stała się rozpoznawalną postacią polskiego świata mody i wielokrotnie pojawiała się na łamach kobiecych magazynów.

Tworzyła ręcznie najpiękniejsze torebki 

Przez pewien czas Ewa Wajnert mieszkała w Nowym Jorku. Po powrocie do Polski skupiła się na projektowaniu torebek. Tworzyła je ręcznie, dzięki czemu każda z nich była wyjątkowa.

Śmierć Ewy Wajnert jest bolesną wiadomością dla jej przyjaciół, znajomych oraz zwykłych wielbicieli, którzy znali i podziwiali jej urodę i talent.  

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Czarno-białe zdjęcie Ewy Wajnert. Na miniaturce Bogna Sworowska. O śmierci projektantki przeczytasz na SE.
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Bogna Sworowska kiedyś była jedną z najpiękniejszych Polek. Kariera, osobisty dramat i powrót po latach. Tak zmieniła się modelka
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BOGNA SWOROWSKA
LIDIA POPIEL