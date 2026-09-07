Z ostatniej chwili! Nie żyje słynna modelka i projektantka! Bogna Sworowska: "Nie wierzymy!"

Nie żyje Ewa Wajnert, projektantka torebek, kostiumografka, stylistka i była modelka światowych wybiegów. Bogna Sworowska, jej bliska przyjaciółka nie była w stanie ukryć, jak bardzo jest poruszona.

"Piękna i Kochana Istota… Bolesne"

Nie wierzymy! Jesteśmy wstrząśnięci! Nasza Ewcia. Ewa Wajnert, modelka, projektantka obłędnych torebek. Nasza bliska koleżanka, przyjaciółka. Wraz z Lidią Popiel i Ewcią byłyśmy w latach 80-tych i części 90-tych Trzema Muszkieterkami, ciągle razem. Piękna i Kochana Istota… Bolesne

- napisała Bogna Sworowska na swoim profilu na Instagramie.

Nierozłączne trio najpiękniejszych modelek

W ten sposób modelka i II Wicemiss Polonia 1987 pożegnała wieloletnią przyjaciółkę. Razem z Ewą Wajnert i Lidią Popiel Sworowska stworzyła cudowną, zżytą ekipę. Przez lata tworzyły nierozłączne trio i razem pokonywały kolejne etapy kariery i życia.

Poruszający wpis zamieścił pożegnalny zamieścił także Andrzej Pągowski. Artysta grafik i autor plakatów teatralnych nie krył emocji po śmierci Wajnert.

"Żegnaj Ewuniu"

Żegnaj Ewuniu... Tyle wspomnień... Łzy".

Czytaj także: Adrian Szymaniak zebrał przed śmiercią ponad 2,5 mln zł. Jego bliscy wyznali, co stanie się z pieniędzmi

Ewa Wajnert zdobyła sławę światowej modelki. Współpracowała z takimi domami mody jak: Yves Saint Laurent czy Azzaro. Pod koniec lat 90. stała się rozpoznawalną postacią polskiego świata mody i wielokrotnie pojawiała się na łamach kobiecych magazynów.

Tworzyła ręcznie najpiękniejsze torebki

Przez pewien czas Ewa Wajnert mieszkała w Nowym Jorku. Po powrocie do Polski skupiła się na projektowaniu torebek. Tworzyła je ręcznie, dzięki czemu każda z nich była wyjątkowa.

Śmierć Ewy Wajnert jest bolesną wiadomością dla jej przyjaciół, znajomych oraz zwykłych wielbicieli, którzy znali i podziwiali jej urodę i talent.

Zobacz też: Jan Frycz miał świeckie pożegnanie. Nagle na pochówku pojawił się ksiądz! Ale na grobie nie ma krzyża

23