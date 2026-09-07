Najjjka skazana po "aferze gaśnicowej". To nie była jej jedyna wypowiedź uznana za SKANDAL

Sąd wydał nieprawomocny wyrok skazujący Najjjkę za publiczne popieranie czynów niezgodnych z prawem. Całe postępowanie trwało wiele miesięcy, a ostateczny werdykt o winie katolickiej influencerki zapadł dopiero po uchyleniu wcześniejszego uniewinnienia i powtórnej analizie materiału dowodowego. Natalia Ruś zapowiada dalszą walkę o swoje dobre imię, więc finał tej sądowej batalii prawdopodobnie nastąpi dopiero w wyższej instancji. Zanim to się wydarzy, warto przyjrzeć się jej wcześniejszym publikacjom, które wywoływały równie duże oburzenie wśród internautów.

Wyrok dla Najjjki za poparcie czynu Grzegorza Brauna. Skandal z gaśnicą w Sejmie

W grudniu 2023 roku Grzegorz Braun użył gaśnicy do zgaszenia świec chanukowych w budynku Sejmu. Film rejestrujący to zdarzenie natychmiast stał się hitem sieci. Natalia Ruś wykorzystała swoje zasięgi, aby publicznie wyrazić swoją dumę z jego postawy. Po usłyszeniu oficjalnych zarzutów twórczyni tłumaczyła się brakiem świadomości tego, że europoseł mógł dopuścić się złamania prawa. Choć w pierwszej instancji sędzia oczyścił ją z zarzutów, ponowny proces przyniósł zupełnie inne rozstrzygnięcie.

- Jako katoliczka jestem z dumna z pana Brauna, że stanął w obronie nas, katolików, czyli mieszkańców Polski, obywateli Polski. [...] Ci, co siedzą w Sejmie powinni być naszym głosem. Głosem Polaków, głosem obywateli polskich, a nie kogokolwiek innego. Nie obcokrajowców, innych wyznań itd. Dlatego szczere brawa dla pana Brauna. Dużo wytrwałości dla niego, bo ciężki czas przed nami - mówiła Najjjka na swoich profilach, za co teraz ma zapłacić grzywnę.

Twórczyni zajmująca się na co dzień produkcją różańców, promowaniem wiary oraz relacjonowaniem we vlogach wizyt na strzelnicy, uznała swój wyrok za pokazowy. Według niej wymiar sprawiedliwości wziął ją na celownik "dla przykładu", podczas gdy sam zainteresowany - Grzegorz Braun - nie poniósł odpowiedzialności karnej za swoje czyny. Skazana zapowiedziała już złożenie apelacji od niekorzystnego dla niej orzeczenia sądu.

Zobacz też: Grzegorz Braun na koncercie Sanah! "Jeszcze Polska nie zginęła, póki Sanah śpiewa"

Najjjka o antykoncepcji i zdrowiu psychicznym. Szokujące teorie influencerki

Udział w skandalu wokół zachowania polityka Konfederacji Korony Polskiej nie był pierwszym przypadkiem, gdy Natalia znalazła się w centrum powszechnej uwagi. Kobieta traktująca swoje kanały społecznościowe jako narzędzia do ewangelizacji regularnie dostarczała mediom materiałów do burzliwych dyskusji. Na platformie TikTok udostępniała filmy, w których kategorycznie potępiała metody zapobiegania ciąży, uznając je za przewinienia najwyższej wagi. Twierdziła przy tym, że stosowanie takich środków rujnuje psychikę oraz stan duchowy narodzonych w ten sposób dzieci.

- Jeśli jesteś wpadką swoich rodziców albo twoi rodzice zabezpieczali się i używali antykoncepcji, to jest większe prawdopodobieństwo, że będziesz czuł się niezbyt dobrze w swojej skórze. Będziesz mógł mieć objawy depresji i nerwic, stany lękowe - tłumaczyła. - Antykoncepcja jest śmiertelnym grzechem. Jeśli ktoś przyjmuje komunię, ale również na boku ze swoim mężem albo partnerem zabezpiecza się, czyli bardzo ciężko grzeszy, to przyjmuje świętokradzką komunię. Obraża samego Boga - dodała.

Według kontrowersyjnej tiktokerki ogromnym zagrożeniem dla nienarodzonego potomstwa są również zbliżenia intymne przyszłych rodziców. Natalia Ruś przekonywała swoich widzów, że seks w czasie ciąży uderza bezpośrednio w duszę dziecka, a swoje rewelacje na ten temat opierała na rozmowach z zaprzyjaźnionym duchownym.

- Wielu ludzi nie wie, że współżycie w czasie ciąży jest grzechem. Ja już kiedyś powoływałam się na swojego znajomego księdza, który opowiadał mi, jak ważna jest czystość, którą zachowuje małżeństwo w trakcie ciąży. Tutaj chodzi o duszę dziecka... że mamy duszy dziecka nie narażać na grzech związany z nieczystością - prawiła.

Co ciekawe, nie zgodził się z nią ksiądz Sebastian Picur, również ewangelizujący internautów.

- Droga Natalio, nie wiem, do kogo kierujesz ten filmik, jeżeli do małżonków sakramentalnych, to zaznaczam, że współżycie w ciąży małżonków sakramentalnych nie jest grzechem, ponieważ oni nie wykluczają życia, a ciąża wskazuje na to, że są otwarci na przyjęcie nowego życia - odpowiedział.

Influencerka potępia nieskromny ubiór kobiet. Skandaliczne słowa o niewierności

Oprócz wygłaszania mocnych opinii o aborcji, katolicka twórczyni zasłynęła także z dosadnego ataku na kobiety wybierające odważniejsze stylizacje. Głosiła teorię, według której odsłanianie ciała stanowi poważne przewinienie moralne. Użytkownicy sieci błyskawicznie zareagowali na te nagrania, kategorycznie potępiając przerzucanie winy za napaści na tle seksualnym na same ofiary.

- Kobiety, które noszą nieskromne stroje, a są to wszystkie, które zamiast ukrywać ciało, uwypuklają je, wchodzą ze mną na wojenną ścieżkę. Będą ukarane za grzechy cudze jeszcze za życia, a potem po śmierci. Jeśli zdobędą mężów, nie będą im wierni. [...] Wiele kobiet ubiera się w sposób nieskromny, zawsze im coś widać, tu coś im wystaje, tu sukienka jest za krótka, tu dekolt głęboki, i to jest też grzech. W ten sposób kusimy właśnie mężczyzn - stwierdziła.

10

Najjjka o uchodźcach z Ukrainy per "włóczędzy". Kościół mówi co innego

Internetowa ewangelizatorka chętnie zabiera głos również w sprawach o charakterze geopolitycznym. Kiedy na początku 2022 roku Rosja napadła na Ukrainę, Najjjka postanowiła podzielić się z obserwatorami przemyśleniami opartymi na Piśmie Świętym. W obliczu masowej migracji osób uciekających przed wojną nie przypomniała jednak fundamentalnych przykazań miłości ani miłosierdzia. Zdecydowała się natomiast na wykorzystanie mało fragmentu Starego Testamentu.

- Nie wprowadzaj do domu byle kogo, bo ileż to ran może zadać włóczęga - przypominała Księgę Mądrości Syracha na TikToku.

Warto zaznaczyć, że w tej samej księdze znajduje się... przestroga przed nierozważnym używaniem słów - "Kto pilnuje swych ust i języka, strzeże od udręk swej duszy". Postawa zaprezentowana przez Natalię jaskrawo kontrastowała wtedy z oficjalną linią przyjętą przez krajowych hierarchów kościelnych. 25 lutego 2022 roku polski Episkopat jednoznacznie zaapelował do wiernych o zapewnienie schronienia osobom uciekającym z Ukrainy, prosząc o udostępnianie im zarówno prywatnych lokali, jak i budynków należących do struktur parafialnych czy zakonnych.

Sonda Najjjka skazana za pochwalanie przestępstwa. Co sądzisz? Wyrok jest słuszny Powinna zostać uniewinniona Nie mam zdania