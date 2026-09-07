Jan Frycz miał świeckie pożegnanie. Nagle na pochówku pojawił się ksiądz! Ale na grobie nie ma krzyża

Ostatnie pożegnanie Frycza było świeckie, ale na pochówku pojawił się ksiądz

To był niezwykle smutny dzień dla polskiego kina i teatru. Jan Frycz spoczął w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. 7 września rodzina, przyjaciele, artyści i tłumy wielbicieli pożegnały aktora, który przez blisko pięć dekad zachwycał kolejne pokolenia Polaków. Uroczystość miała charakter państwowy i świecki. Rozpoczęła się o godz. 11 w Sali Pożegnań na Powązkach Wojskowych. Wśród żałobników pojawiło się mnóstwo gwiazd. Nie zabrakło m.in. Grażyny Torbickiej i Krystyny Jandy, która podczas ceremonii podzieliła się osobistym wspomnieniem o zmarłym aktorze.

Jan Frycz zmarł 15 sierpnia 2026 roku w wieku 72 lat. Choć od dłuższego czasu zmagał się z ciężką chorobą, niemal do końca pracował. Jeszcze niedługo przed śmiercią pojawiał się w teatrze i miał kolejne zawodowe plany. Podczas ostatniego pożegnania nie zabrakło wzruszających przemówień, wspomnień i symbolicznych gestów. Na wieńcach pojawiły się poruszające słowa pożegnania. Było bardzo wzruszająco, ale nie brakło rockowej muzyki, braw, a nawet śmiechu, gdy bliscy opowiadali anegdoty z życia Frycza.

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WZRUSZAJĄCE POŻEGNANIE JANA FRYCZA

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Co ciekawe, choć w sali, gdzie żegnano artystę, nie było żadnych symboli religijnych, a ceremonię poprowadził mistrz ceremonii zamiast księdza, to jednak na pogrzebie pojawił się duchowny. Księża poprowadzili żałobników na miejsce ostatniego spoczynku Jana Frycza - przed nimi niesiono duży krzyż, a podczas pochówku można było usłyszeć religijne formuły, odbyło się też święcenie.

Gdy urna z prochami aktora została złożona w grobie, przykryły go wieńce. Na tymczasowym nagrobku ustawiono czarno-białe zdjęcie gwiazdora, pojawiła się tabliczka z jego imieniem, nazwiskiem i datami urodzenia oraz śmierci. Nie ma jednak krzyża.

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Rodzina prosiła, by nie przynosić kwiatów. Żałobnicy posłuchali. A co z kondolencjami?

Rodzina zorganizowała zmarłemu przepiękne pożegnanie - bez księdza i symboli religijnych, choć te pojawiły się na cmentarzu. W nekrologu poproszono, by żałobnicy nie przynosili kwiatów i faktycznie większość ich nie miała.

Zamiast kwiatów prosimy o datki na Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowi - czytamy.

Rodzina prosiła też o nieskładanie kondolencji, jednak po uroczystości do najbliższych Jana Frycza i tak ustawiła się kolejka osób pragnących złożyć wyrazy współczucia.

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Zobacz więcej zdjęć. Grażyna Torbicka pożegnała Jana Frycza. Na pogrzebie pojawiła się cała na czarno. Było mnóstwo gwiazd!

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