Grażyna Torbicka pożegnała Jana Frycza. Na pogrzebie pojawiła się w skromnej czerni

Jan Frycz nie żyje. Wspaniale go pożegnano - świecka i państwowa ceremonia

To był niezwykle smutny dzień dla bliskich Jana Frycza, ale też dla polskiego kina i teatru. Gwiazdor, który zmarł 15 sierpnia, został wspaniale pożegnany podczas uroczystej ceremonii pogrzebowej, która odbyła się w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Przyszły tłumy - rodzina, przyjaciele, artyści, współpracownicy i wielbiciele jego talentu. Były przemowy, chwile wzruszenia, ale i śmiechu przez łzy.

Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat. Aktor od dawna zmagał się z ciężką chorobą, ale mimo problemów ze zdrowiem nie zamierzał rezygnować z pracy. Do ostatnich chwil pozostawał aktywny zawodowo. Jeszcze niedługo przed śmiercią uczestniczył w próbach do kolejnego spektaklu. Miał także kolejne zawodowe plany, a w wolnych chwilach spędzał czas z rodziną.

Ostatnie pożegnanie Jana Frycza miało charakter państwowy i świecki. Na godzinę 13:00 zaplanowano przejście konduktu na Stare Powązki, gdzie Jan Frycz miał spocząć wyjątkowym miejscu - w Alei Zasłużonych.

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Grażyna Torbicka pożegnała Jana Frycza. Mnóstwo gwiazd oddało mu hołd

Bliscy poprosili żałobników o szczególny gest - zamiast kwiatów można było przekazać datki na Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Zwrócili się także z prośbą o nieskładanie kondolencji.

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Na pogrzebie Jana Frycza pojawiło się wiele znanych postaci polskiego świata kultury i sztuki. Byli Krzysztof Materna, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Karolina Gruszka, Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski, Jan Englert, Beata Ścibakówna, Robert Więckiewicz, Arkadiusz Janiczek, Sonia Bohosiewicz, Maja Bohosiewicz. Nie zabrakło Małgorzaty Kożuchowskiej, Tomasza Karolaka, Jerzego Zelnika, Sławomira Zapały czy Tomasza Wygody.

Wśród żałobników pojawiła się także Grażyna Torbicka. 67-letnia dziennikarka oddała hołd zmarłemu artyście, a na ceremonii pokazała się w czarnej, skromnej stylizacji. Na podobny gest szacunku zdecydowały się i inne znane osoby. Zgodnie z życzeniem rodziny większość z nich nie miała kwiatów. Jedynie Kamil Nożyński zdecydował się przynieść samotną czerwoną różę, która wyróżniała się na tle białych kwiatów, jakimi miejsce ostatniego pożegnania przyozdobili najbliżsi aktora. Oczywiście na pogrzebie była obecna również Olga Frycz, córka zmarłego.

Zobacz więcej zdjęć. Pogrzeb Jana Frycza. Tłum gwiazd żegna i oddaje hołd polskiemu aktorowi

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Zobacz więcej zdjęć. Grażyna Torbicka pożegnała Jana Frycza. Na pogrzebie pojawiła się cała na czarno. Było mnóstwo gwiazd!