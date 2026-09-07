Paweł Małaszyński zamieścił przejmujący wpis! "Gdziekolwiek jesteś — dzięki za ten ogień"

Paweł Małaszyński zdecydowanie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Tak na małym, jak i na dużym ekranie zaczął pojawiać się jeszcze w trakcie studiów, z powodzeniem rozwijał także karierę sceniczną, gdy w 2003 roku związał się z Teatrem Kwadrat.

Rozpoznawalność zyskał w 2004 roku, gdy rozpoczęła się emisja serialu Oficer. Jeszcze większą popularność przyniósł mu angaż do produkcji Magda M. Kolejne lata to równocześnie kolejne słynne już role w takich tytułach, jak Świadek koronny, Katyń, Tajemnica twierdzy szyfrów, Twarzą w twarz, Ciacho czy Belle Epoque.

Annę Przybylską i Pawła Małaszyńskiego łączyło coś niezwykłego. "Ciągle o niej myślę"

25

Muzyczna kariera Pawła Małaszyńskiego

Być może nie każdy wie, że Paweł Małaszyński od lat spełnia się także jako muzyk. Już w 2004 roku założył on zespół Cochise, w którym pełni rolę wokalisty i autora tekstów. Formacja wyróżnia się brzmieniem, będącym połączeniem grunge'u i metalu. Na ten moment grupa ma na koncie osiem studyjnych płyt, z czego najbardziej aktualną pozostaje Cochise z 2024 roku.

Paweł Małaszyński zamieścił wpis z okazji 80. urodzin Freddiego Mercury'ego

Teraz artysta w wyjątkowy sposób pokazał, jak poważnie i niezwykle emocjonalnie traktuje swoją muzyczną odsłonę. Małaszyński dał temu wyraz za sprawą wpisu, który pojawił się na jego koncie w serwisie Instagram w sobotę 5 września. Aktor i muzyk honoruje w nim swojego idola, którym był Freddie Mercury, czyli legendarny wokalista zespołu Queen.

Okazują ku temu stała się rocznica 80. urodzin nieżyjącego artysty. Paweł Małaszyński opisuje za jego sprawą to, jak bardzo ceni Mercury'ego i wspomina, jak wielkim przeżyciem było dla niego pierwsze zetknięcie się w muzyką Queen - a co za tym idzie także legendą słynnego wokalisty.

Z czasem zacząłem rozumieć, że za tym wszystkim kryło się coś znacznie więcej — absolutny geniusz, odwaga, wrażliwość i wolność, której nie da się nauczyć. Freddie pokazywał, że można przekraczać granice, mieszać światy, łamać zasady i pozostać sobą - pisze Paweł Małaszyński.

Aktor i muzyk pisze dalej, że Freddie w szczególności fascynuje go do dziś jako człowiek. Jak pisze, stanowi on dla niego wzór osoby, która nie chciała być przeciętna, potrzebowała wolności i nie bała się przesady. Małaszyński dodaje, że muzyka Mercury'ego towarzyszy mu do dziś i stała się paliwem do rozpoczęcia własnej działalności w muzycznym świecie.

Artysta dodaje na koniec, że słynny wokalista pozostawił po sobie jedyne w swoim rodzaju dziedzictwo i pisze:

"Za to, że pokazał mi, jak wielkim można być, kiedy ma się odwagę być sobą.

80 lat, Freddie.

Gdziekolwiek jesteś — dzięki za ten ogień.

Wciąż się pali".

Wpis aktora i muzyka spotkał się z falą ciepłych reakcji. W komentarzach pod postem fani i fanki, tak samego Małaszyńskiego, jak i Mercury'ego, dziękują za zamieszczone słowa i opisują własne emocje, związane z twórczością legendarnego wokalisty.

Tak zmieniał się Freddie Mercury! Od glam rocka po charakterystyczny wąs!