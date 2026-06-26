Tak zmienił się Paweł Małaszyński. Jego metamorfoza zaskakuje

Pamiętacie czasy, gdy cała Polska wstrzymywała oddech, śledząc losy Piotra Korzeckiego w serialu "Magda M."? Paweł Małaszyński był wtedy uosobieniem uroku i chłopięcego wdzięku, a jego twarz zdobiła okładki największych magazynów. Dziś, po latach, aktor przeszedł spektakularną metamorfozę.

Zamiast idealnie ułożonej fryzury i gładko ogolonej twarzy, często widzimy go w bardziej drapieżnym, rockowym wydaniu. Ta zmiana to nie tylko kwestia wizerunku, ale symbol jego artystycznej drogi, która od zawsze miała dwa oblicza. Jak bardzo zmienił się na przestrzeni lat? Zdjęcia mówią same za siebie.

Annę Przybylską i Pawła Małaszyńskiego łączyło coś niezwykłego. "Ciągle o niej myślę"

Tak zaczynał Paweł Małaszyński. Te role otworzyły mu drogę do sławy

Zanim stał się bożyszczem tłumów, jego droga na szczyt wcale nie była prosta. Mało kto pamięta, że trzykrotnie podchodził do egzaminów do szkoły aktorskiej. Zanim się udało, studiował nawet prawo, ale szybko zrozumiał, że jego prawdziwym powołaniem jest scena.

Pierwsze kroki stawiał w niewielkich, ale znaczących rolach. Mignął w "Kameleonie", a nawet w legendarnym "Pianiście" Romana Polańskiego. To właśnie te drobne epizody utorowały mu drogę do większych wyzwań i pokazały, że drzemie w nim ogromny potencjał.

Nagle jego życie wywróciło się do góry nogami. Ten moment był przełomowy

Przełom nadszedł w 2005 roku. Rola szarmanckiego prawnika Piotra Korzeckiego w serialu "Magda M." katapultowała go na szczyt popularności. Nagle wszyscy chcieli wiedzieć, kim jest ten charyzmatyczny aktor. Polska oszalała na jego punkcie, a on sam stał się jednym z najgorętszych nazwisk w branży.

Sukces "Magdy M." przypieczętowały kolejne role, jak choćby postać Granda w serialu "Oficer". Widzowie go pokochali, co potwierdziły liczne nagrody, w tym dwie Telekamery z rzędu dla najlepszego aktora, a także Super Telekamera. To był moment, w którym Paweł Małaszyński na stałe zapisał się w świadomości masowej publiczności.

Było o nim głośno nie tylko z powodu aktorstwa. Mało kto o tym wie

Jednak Paweł Małaszyński nigdy nie dał się zaszufladkować jako serialowy amant. Gdy gasły światła kamer, zamieniał scenariusz na mikrofon. Od lat jest liderem i wokalistą rockowego zespołu Cochise, z którym nagrał kilka albumów i regularnie koncertuje. To jego druga, bardziej mroczna i niepokorna twarz.

W swojej karierze podejmował też odważne decyzje. W 2008 roku zrezygnował z udziału w sztafecie z ogniem olimpijskim, protestując przeciwko łamaniu praw człowieka w Tybecie. Zaskoczeniem dla wielu było również jego odejście z warszawskiego Teatru Kwadrat w 2024 roku po ponad dwóch dekadach współpracy.

U boku tej samej kobiety od lat. Tak wygląda życie prywatne Pawła Małaszyńskiego

W świecie show-biznesu, pełnym głośnych romansów i medialnych rozstań, jego życie prywatne jest prawdziwym ewenementem. Od lat tworzy stabilny związek z żoną Joanną Chitruszko, którą poznał jeszcze w liceum. Pobrali się w 2002 roku i od tamtej pory są nierozłączni.

Para konsekwentnie chroni swoją prywatność, rzadko pojawiając się razem na ściankach. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci: syna Jeremiasza i córkę Leę. To dowód na to, że w świecie fleszy można zbudować trwałą relację z dala od medialnego zgiełku.

Polscy aktorzy i ich legendarne role Pytanie 1 z 8 Rozpoznawalność przyniosła mu rola Hansa Klossa w serialu "Stawka większa niż życie Emil Karewicz Stanisław Mikulski Witold Pyrkosz Następne pytanie

Ile lat kończy Paweł Małaszyński w 2026 roku? Zobacz, jak wygląda dziś

Paweł Małaszyński urodził się 26 czerwca 1976 roku, co oznacza, że w 2026 roku będzie świętował swoje 50. urodziny. Ten okrągły jubileusz to doskonały moment, by spojrzeć wstecz na jego niezwykłą karierę i przemianę, jaką przeszedł.

Czy bardzo zmienił się od czasów, gdy był bożyszczem kobiet? Jak dziś wygląda aktor, który kiedyś rozpalał serca milionów Polek? Przekonajcie się sami, oglądając naszą wyjątkową galerię zdjęć. Niektóre z nich mogą was naprawdę zaskoczyć.