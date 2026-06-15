Tak zmieniła się Aleksandra Adamska. Dziś trudno uwierzyć, jak wyglądała na początku kariery

Redakcja se.pl
2026-06-15 5:10

Jej rola w "Skazanej" wstrząsnęła widzami, ale to tylko fragment niezwykłej drogi na szczyt. Aleksandra Adamska, która przyszła na świat 15 czerwca 1990 roku, przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Zobacz, jak wyglądała na początku kariery

Tak zmieniła się Aleksandra Adamska. Jej metamorfoza zaskakuje

Gdy dziś patrzymy na Aleksandrę Adamską, widzimy ikonę stylu i jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Trudno uwierzyć, że jeszcze dekadę temu stawiała pierwsze kroki na małym ekranie, a jej wizerunek znacznie odbiegał od tego, który znamy z czerwonych dywanów.

To właśnie ta niezwykła zdolność do przemian sprawiła, że stała się prawdziwym kameleonem polskiego show-biznesu. Prześledzenie jej drogi to fascynująca podróż przez zmieniające się trendy, fryzury i stylizacje, które idealnie odzwierciedlały kolejne etapy jej kariery.

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Od teatru do wielkiego ekranu. Tak wyglądały jej początki

Zanim Polska usłyszała o niej na dobre, Aleksandra Adamska szlifowała swój warsztat na deskach teatrów. Już w 2015 roku ukończyła krakowską szkołę teatralną ze specjalizacją wokalno-aktorską, co otworzyło jej drzwi do ról w spektaklach muzycznych, takich jak "High School Musical" czy "Nine".

Mało kto pamięta jej epizodyczne role w serialach "Pierwsza miłość" czy "Hotel 52". To właśnie tam, na drugim planie, cierpliwie budowała swoje portfolio. Wszechstronny talent, znajomość trzech języków obcych i niezwykła sprawność fizyczna zdradzały jednak, że to dopiero początek jej wielkiej przygody.

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Jedna rola, która zmieniła wszystko. Bez niej nie byłoby sukcesu

Prawdziwy przełom nastąpił w 2021 roku. To właśnie wtedy na platformie Player zadebiutował serial "Skazana", a rola Patrycji Cichy, znanej jako Pati, dosłownie wystrzeliła jej karierę w kosmos. Widzowie pokochali jej charyzmatyczną i niepokorną postać do tego stopnia, że producenci zdecydowali się na bezprecedensowy krok.

W 2023 roku powstał spin-off serialu zatytułowany "Pati", w całości poświęcony losom jej bohaterki. To był moment, który ugruntował jej pozycję gwiazdy. Z aktorki drugoplanowej stała się twarzą jednej z najchętniej oglądanych produkcji w kraju.

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Nie tylko aktorka. Czym jeszcze zaskoczyła swoich fanów?

Aleksandra Adamska udowodniła, że nie zamierza ograniczać się wyłącznie do aktorstwa. W 2024 roku przyjęła rolę jurorki w popularnym programie "Lego Masters", pokazując zupełnie nowe, łagodniejsze oblicze. W tym samym roku wzięła udział w morderczym wyścigu w reality show "Azja Express".

Jej wszechstronność i rosnącą pozycję w branży potwierdziły prestiżowe nagrody. W 2024 roku otrzymała tytuł Kobiety Roku "Glamour", a rok później, w 2025, została uhonorowana nagrodą "Pulsar" dla Inspirującej aktorki na ekranie za rolę w "Skazanej".

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Co wiemy o jej życiu prywatnym? Skrywa wiele tajemnic

Choć jej kariera rozwija się w błyskawicznym tempie, Aleksandra Adamska konsekwentnie chroni swoją prywatność. Niewiele wiadomo o jej związkach czy planach rodzinnych. Zamiast tego aktorka chętnie dzieli się z fanami swoimi pasjami, które towarzyszą jej od lat.

Akrobatyka, jazda na nartach i pływanie to tylko niektóre z jej talentów. To właśnie ta niezwykła energia i dyscyplina, wyniesione ze sportu i sceny, stały się fundamentem jej zawodowego sukcesu.

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Aleksandra Adamska kończy 36 lat. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś i dziś

W 2026 roku Aleksandra Adamska świętuje swoje 36. urodziny. Urodzona 15 czerwca 1990 roku w Katowicach, przeszła długą drogę od obiecującej studentki szkoły teatralnej do jednej z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w Polsce.

Jej historia to dowód na to, jak talent, ciężka praca i odważne decyzje mogą ukształtować karierę. Zapraszamy do naszej galerii, w której zobaczycie, jak bardzo zmieniła się na przestrzeni tych wszystkich lat.

Tak zmieniła się Aleksandra Adamska. Dziś trudno uwierzyć, jak wyglądała na początku kariery
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ALEKSANDRA ADAMSKA