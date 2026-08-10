Stachursky przeszedł metamorfozę. Fani go NIE POZNALI!

Stachursky pokazał się po wielkiej przemianie. Takiego go jeszcze nie widzieliście!

8 sierpnia w Lublinie odbył się kolejny koncert w ramach trasy TVP "Lato z Radiem". Na scenie pojawiły się największe gwiazdy polskiej muzyki, w tym Justyna Steczkowska, Krzysztof Cugowski, Sarsa, Grzegorz Hyży, Skolim oraz Golec uOrkiestra. Jednym z wykonawców był również Jacek Stachursky. "Typ Niepokorny" od lat cieszy się ogromną popularnością, jednak w ostatnim czasie nie pojawia się na ekranach telewizorów tak często jak dawniej. Nic więc dziwnego, że jego występ w Lublinie dla części widzów okazał się niemałym zaskoczeniem.

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Ale metamorfoza! Stachursky pojawił się w TVP. Trudno go rozpoznać

Stachursky zaprezentował się podczas koncertu w zupełnie nowej odsłonie. Artysta przeszedł ostatnio sporą metamorfozę. Zmienił fryzurę, a jak wynika z informacji na jego temat, schudł również około 20 kilogramów. Nowy wygląd szczególnie rzucał się w oczy podczas występu przed publicznością "Lata z Radiem".

Wokalista postawił na charakterystyczną, wyraźnie odmienioną fryzurę, którą miał wykonać w Turcji. Zmiana okazała się na tyle duża, że internauci zaczęli zastanawiać się, czy rzeczywiście oglądają dobrze znanego im Jacka Stachursky'ego.

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Sam występ przebiegł jednak bez większych niespodzianek. Artysta sięgnął po swoje najbardziej rozpoznawalne utwory. Nie zabrakło między innymi kultowej piosenki "Wierzę". Fragment koncertu został później opublikowany przez TVP w mediach społecznościowych.

Pod nagraniem szybko pojawiła się lawina komentarzy. Tym razem internauci zdecydowanie więcej uwagi poświęcili jednak wyglądowi wokalisty niż jego muzycznemu występowi. Wielu z nich przyznało, że potrzebowało chwili, aby rozpoznać gwiazdora.

"Tylko głos został, bo wygląda inaczej przez te włosy" czy "Co się z Panem stało?" - pisali zaskoczeni internauci.

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