Jacek Władysław Łaszczok, znany szerzej jako Stachursky, urodził się 26 stycznia 1966 roku w Czechowicach-Dziedzicach. Od najmłodszych lat dorastał w domu, w którym muzyka była czymś naturalnym, jego ojciec, choć zawodowo pracował w kopalni, w wolnych chwilach grał w zespołach jazzowych. To właśnie domowa atmosfera i rodzinne tradycje ukształtowały przyszłe zainteresowania artysty.

Po ukończeniu szkoły średniej Jacek Stachursky rozpoczął studia wyższe, próbując swoich sił na kilku kierunkach: pedagogice, prawie oraz organizacji produkcji telewizyjno-filmowej. Choć życie zawodowe szybko związał z muzyką, dyplom prawniczy zdobył dopiero w 2016 roku, mając 50 lat.

Jego pierwsze kroki na scenie nie były jeszcze solowe. Doświadczenie zdobywał w rockowym zespole Eve Boys, z którym rozstał się po pięciu latach z powodu problemów finansowych grupy. Następnie pracował w radiu w Pszczynie, gdzie przyjął pseudonim "Stachursky", który był inspirowany nazwiskiem znajomej. Przełom w jego karierze przyszedł w 1994 roku wraz z premierą utworu "Taki jestem", który rozpoczął pasmo sukcesów. Niedługo później zdobył Słowika Publiczności na festiwalu w Sopocie za piosenkę "Z każdym Twym oddechem".

Choć sceniczna aktywność artysty trwa nieprzerwanie od lat, życie prywatne Stachursky’ego to temat, na który rzadko się wypowiada. Od 1994 roku jest mężem Iwony, z którą tworzy udany i zgodny związek. W tym samym roku na świat przyszedł ich syn: Jacek Junior. Iwona unika kamer i fleszy, skupiając się na życiu rodzinnym i prowadzeniu domu. Takie podejście do prywatności ceni zarówno ona, jak i artysta.

Syn Stachursky’ego również pozostaje z dala od mediów. Jacek Junior, dziś 28-letni mężczyzna, nie bierze udziału w show-biznesowych wydarzeniach, nie udziela się publicznie i strzeże swojej anonimowości. To świadomy wybór, który rodzina konsekwentnie respektuje.

Sam artysta wielokrotnie podkreślał, że dom i bliscy są dla niego azylem od intensywnego życia scenicznego.

Żyjemy sobie fajnie, bez obciążeń, jakie mają artyści w stolicy, gdzie prowadzi się intensywne życie towarzyskie. Owszem, kiedy przygotowywałem się do "Tańca z gwiazdami", trzeba było ten czas jakoś wypełnić i wtedy bywałem tu i tam. Ale na co dzień potrzebuję stabilizacji i to właśnie mam - mówił w wywiadzie z kobieta.pl Jacek Stachursky.

