Jacek Stachursky popularność zyskał w latach 90. To właśnie wtedy szturmem wdarł się na polską scenę muzyczną. Gwiazdor od tego czasu może liczyć na wiernych fanów, którzy bacznie śledzą jego karierę, a także obserwują go w mediach społecznościowych. Mimo mijających lat Jacek cały czas może liczyć na publiczność, która z wielkim entuzjazmem pojawia się na jego koncertach czy wyczekuje nowych kawałków.

Oto jak teraz wygląda Jacek Stachursky

Jacek Stachursky znany jest nie tylko ze swoich muzycznych dokonań, ale również głośnych wywiadów, w których opowiadał o żywieniu się energią słoneczną. Artysta jakiś czas temu pojawił się w śniadaniówce i wyznał, że "potrafił normalnie funkcjonować bez żadnego konwencjonalnego jedzenia". Abstrakcyjna wypowiedź gwiazdora wywołała poruszenie wśród internautów. Większość nie mogła uwierzyć w jego słowa.

Jacek od lat wygląda rewelacyjnie, możliwe więc, że jest to właśnie zasługa energii słonecznej. Niedawno wokalista udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym zaprezentował swoją metamorfozę. Na najnowszej fotce artysta pokazał się w długich włosach! Ten wizerunek z pewnością dla jego fanów będzie czymś zupełnie nowym. Osoby, które go dawno nie widziały, nieźle się zaskoczą. Pod postem pojawiło się sporo komplementów oraz ciepłych słów. Jeden z internautów porównał muzyka do belgijskiego aktora znanego z kina akcji.

"Typ niepokorny z poważną miną" "Czy tylko ja widzę tutaj Jean-Claude Van Damme?" "Świetna fryzura" - piszą wyraźnie zachwyceni Jackiem internauci.

Jacek Stachursky - kariera

Jacek Stachursky to obecnie jeden z bardziej znanych polskich artystów. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, że zaczynał karierę w zespole rockowym. Następnie został DJ-em w radiu w Pszczynie, gdzie zyskał rozpoznawalność jako Stachursky. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że jego pseudonim oraz styl muzyczny były efektem całkowitego przypadku.

"Zdecydowałem się zrobić to pod pseudonimem, bo i tak miał to być drobny epizod. Stawiano wtedy na zupełnie innych artystów, a ja nagrałem dwie piosenki jako uzupełnienie, żeby wypełnić czas płytowy. Mieliśmy już nigdy więcej do tego nie wracać. Jednak życie pokazało coś zupełnie innego i od tego momentu stałem się Stachurskim" - powiedział w "Polskim Radiu" artysta.

